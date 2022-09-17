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- Kusursuz Kiracı 4. bölüm 2. fragmanı: Apartmanın pisliği pazara çıktı...
Kusursuz Kiracı 4. bölüm 2. fragmanı: Apartmanın pisliği pazara çıktı...
- 17.09.2022 - 16:58
MF Yapım imzalı, ilk bölümü 30 Ağustos 2022 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Yusuf Pirhasan'ın yaptığı, Nermin Yıldırım'ın senaryosunu yazdığı, başrollerini Dilan Çiçek Deniz, Serkay Tütüncü ve Bennu Yıldırımlar'ın paylaştığı Kusursuz Kiracı, devam ediyor.
4. bölümüyle ekrana gelmeye hazırlananın dizinin konusu ve oyuncu kadrosu ilgi çekiyor.
Dilan Çiçek Deniz'in Mona'ya Serkay Tütüncü'nün de Yakup'a hayat verdiği Kusursuz Kiracı, yayınlanan ikinci fragmanında sır perdelerin aralanmaya başlandığı görüldü.
Mona'nın öğrendiklerini Yakup'la paylaşmak istemesi, apartmanı telaşa soktu..
Apartmandakiler Mona'dan kurtulmanın planlarını yapmaya başlarken, Yakup ise aşkını itiraf etmek için harekete geçti.
Yakup'un tuhaf hallerini anlamayan Mona, ona güvenmeye kararlı olduğunu söyledi. İşte Kusursuz Kiracı 4. bölüm 2. fragmanı....
Kusursuz Kiracı 4. bölüm 2. fragmanı İZLE