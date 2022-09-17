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Kusursuz Kiracı 4. bölüm 2. fragmanı: Apartmanın pisliği pazara çıktı...

Kusursuz Kiracı 4. bölüm 2. fragmanı: Apartmanın pisliği pazara çıktı...

Kusursuz Kiracı'nın yayınlanan son fragmanında; Mona'nın gerçekleri Yakup'a anlatmaya karar verdiği görüldü. Mona'dan rahatsız olan apartman halkı ise onu ortadan kaldırmaya karar verdi.