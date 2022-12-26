Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak? Beklenen fragman geldi! İşte konusu ve oyuncuları!

Kutsal Damacana 4 ne zaman çıkacak? Beklenen fragman geldi! İşte konusu ve oyuncuları!

Türk korku komedi türünde sevilen film serisi Kutsal Damacana, 4. filmiyle bomba gibi geliyor. İlk fragmanı yayınlandı. İşte Kutsal Damacana 4 konusu ve oyuncuları...

Şafak Sezer'in unutulmaz film serilerinden biri olan Kutsal Damacana, yeni filmiyle izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor.

İlk filmi 2007'de vizyona giren Kutsal Damacana, 2010'da Kutsal Damacana 2: İtmen, 2011 yılında ise Kutsal Damacana 3 Dracoola filmleriyle ekranlara geldi.

Kolpaçino ve Kutsal Damacana film serisiyle büyük bir hayran kitlesi oluşturan Şafak Sezer'den bir sürpriz daha geldi. Ünlü oyuncu kızı Irmak Sezer ile birlikte Kutsal Damacana 4'te rol alacak.

Filmseverler ise Kutsal Damacana 4'ün konusunu oyuncularını ve vizyon tarihini araştırmaya başladı. İşte fragmanı...

Kutsal Damacana 4 konusu

Yeni yapımda "Fikret" karakteriyle izleyenlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Sezer'e Ersin Korkut'un da yeniden "Asım" rolünü oynayacağı öğrenildi.

Serinin bu filminde, ABD korku filmi olan Annabelle'deki bebekten esinlenilmesi, izleyiciler tarafından büyük bir ilgi gördü.

Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan'a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı film herkes tarafından merakla bekleniyor.

Ne zaman vizyona giriyor?

Kutsal Damacana 4, 20 Ocak 2023 tarihinde sinemalardaki yerini alacak. Şafak Sezer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı yapım büyük bir heyecanla bekleniyor.