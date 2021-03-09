Kutsal Damacana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kutsal Damacana konusu ve oyuncu kadrosu..

Kutsal Damacana filmi, bu akşam saat 22:30'da Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak. İzleyiciler tarafından Kutsal Damacana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? sorularına yanıt aranıyor.

Bu akşam saat 22:30'da Star TV ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak olan Kutsal Damacana filmi, izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Şafak Sezer'in başrolünde yer aldığı 2007 yılı yapımı film Kutsal Damacana'nın konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

Peki, Kutsal Damacana filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, komedi türündeki Kutsal Damacana filminin konusu ve oyuncu kadrosu..

KUTSAL DAMACANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Hayatını gemilerde tayfalık yaparak geçiren Fikret, artık gemisini İstanbul’a demirleyip yerleşik hayatı benimsemeye karar verir.

Hayatı kendisinden öğrenen ve bir dediğini iki etmeyen saf arkadaşı Asım’la birlikte bir gün karşılarına çıkacak olan o büyük fırsatı umut ederek yaşamlarını sürdürürler.

Yaşadığı semtteki kilisenin papazı Artin’in Vatikan’a gitmesini fırsat bilen Fikret, kilisenin nimetlerini kendi tezgahına uydurup geçinmeye devam eder. Fikret ve can yoldaşı Asım’ın karşısına bir gün gerçekten hiç beklenmedik bir iş gelir.

Fikret’i kilisenin papazı sanıp başlarına gelen sihirli bir olayın çözümü için Fikret'ten çare uman aile kendi başlarına geleceklerden habersizdir. Sahte papaz Fikret'in de karşısına çıkacak olan büyük sürprizden haberi yoktur.

KUTSAL DAMACANA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?