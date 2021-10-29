Kutsi ve Hande Doğandemir başrolde! İşte Annemizi Saklarken setinden ilk kareler

Star TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Annemizi Saklarken, geçtiğimiz günlerde sete çıkmıştı. Ojo Pictures imzalı dizi setinden ilk kareler, başrol oyuncuları Kutsi ve Hande Doğandemir'den geldi.

Yapımcılığını OJO Pictures'ın üstlendiği Star TV'nin yeni dizisi ''Annemizi Saklarken'', izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor.

Öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın kaleme aldığı Annemizi Saklarken dizisi, güçlü oyuncu kadrosu ve merak uyandıran hikayesiyle yakında başlıyor.

Yönetmen koltuğunda Barış Yöş'ün oturduğu, başrollerini Kutsi ve Hande Doğandemir'in paylaştığı dizi, geçtiğimiz gün sete çıktı.

İLK KARELER GELDİ

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp ardından iki çocuk daha doğuran Handan'ın etkileyici hikâyesini ekranlara taşıyacak Annemizi Saklarken dizisinin çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.

Başrollerinde Kutsi ve Hande Doğandemir'in yer aldığı dizi setinden gelen ilk kareler merak uyandırdı.

Kutsi’nin ‘Dündar’, Hande Doğandemir’in ‘Handan’ karakterini canlandıracağı ‘Annemizi Saklarken’, herkesi ekran başına kilitleyecek.

ANNEMİZİ SAKLARKEN KONUSU

Henüz çocuk sayılacak yaşta ilk bebeğini kucağına alıp, arkasından iki tane daha doğurmuş olan; şimdilerde ise Nişantaşı'nda tanınmış bir moda atölyesinde özel müşteri asistanı olarak çalışan Handan (Hande Doğandemir), Zerrin ve Dündar Demir'in evlilik yıldönümleri için evlerine elbise provasına gitmeye başlar.

Bu sürede Dündar (Kutsi)'ın ilgisini çeken Handan'ın ve çocuklarının hayatı, Zerrin ve Dündar'ın evlilik yıldönümü partisinden sonra değişecektir.

ANNEMİZİ SAKLARKEN OYUNCU KADROSU

Kutsi ve Hande Doğandemir’in başrolü paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda; Yeşim Ceren Bozoğlu, Hatice Aslan, Ece Yaşar, Erdem Kaynarca, İncinur Sevimli, Ezgi Gör, Ezgi Tombul, Barış Taşkın, Semih Kızılkaya, Zümre Ertürk, Merve Sevin, Özgür D.Foster ve Güngör Bayrak gibi birbirinden renkli ve başarılı isimler yer alıyor.