Kutupta Felaket filmi, bu akşam Kanal D ekranlarından sinemaseverlerle buluşuyor. İzleyiciler, Kutupta Felaket filminin konusunu ve oyuncu kadrosunu merak ediyor.

Kutupta Felaket filmi, bu akşam saat 23.45'te Kanal D ekranlarından sinemaseverlerle buluşacak. Aksiyon ve bilimkurgu türünde olan Kutupta Felaket filminin konusunu ve oyuncu kadrosu araştırma konusu oldu.

Peki, yönetmenliğini Eric Paul Erickson ve Jon Kondelik'in yaptığı Kutupta Felaket konusu nedir, oyuncuları kimler? Kutupta Felaket konusu ve oyuncu kadrosu..

KUTUPTA FELAKET KONUSU NEDİR?

Küresel ısınma nedeniyle buzulların erimesi, kuzey yarımkürede yeni bir buzul çağını tetikler. Bu durum karşısında insanlar evlerini terk etmek zorunda kalır.

Mark, karısı Helen, kızları Brie ve arkadaşları Tyler ile birlikte kaçmak için yola koyulur. Ancak arabalarından çıkmak zorunda kaldıklarında buzla kaplı ana vatanlarında sıkışıp kalmamak için yaşam savaşı vermek zorunda kalırlar.

KUTUPTA FELAKET OYUNCULARI

Kutupta Felaket filminin oyuncu kadrosunda yer alan isimler şu şekildedir: