Küvette sere serpe poz verdi! Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara'dan çıplak poz

Sarı kırmızılı takıma transfer olmasıyla bilinen dünyaca ünlü futbolcu Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu defa küvetin içindeki pozuyla olay oldu. Nara'nın çıplak pozuna beğeni yağdı.

Geçtiğimiz günlerde sarı kırmızılı takıma transfer olduğu bilinen Icardi, transfer olma süreciyle Galatasaraylı taraftarlar ve futbolseverler tarafından çokça konuşulmuştu. Icardi, 35 yaşında olduğu bilinen eşi ve menajeri Wanda Nara ile geçtiğimiz günlerde boşanmıştı. Sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeyi sürdüren Nara, bu kez küvetin içinde çekildiği tatil pozuyla olay oldu.

Wanda Nara küvetin içinde çırılçıplak poz verdi!

Dünyaca ünlü futbolcunun eşi Nara, Icardi ile olan evliliklerini geçtiğimiz günlerde sonlandırmıştı. Çalkantılı ilişkileriyle gündeme gelen ve bir ayrıl bir barış ilişkilerine devam ettiği bilinen ikili açıklamalarıyla duyanları şaşırtmıştı.

Yaşanan ayrılık, hem Türk taraftarların ilgi odağı oldu, hem de Arjantin, İtalya ve Fransa medyası tarafından çokça konuşuldu. İkilinin servetlerinin 60 milyon Euro değerinde olması ise duyanları şaşırttı.

Icardi'nin boşandığı eşi Wanda Nara, bu defa küvetin içinde çekildiği pozuyla takipçilerini büyüledi.

Takipçilerden beğeni yağdı

9 Aralık 1986 tarihinde dünyaya gelen ve 35 yaşında olan ünlü ismin tatil anlarında çekildiği çıplak küvet pozuna takipçilerden yorum ve beğeni yağdı. Icardi ile yaşadığı ayrıl barış ilişkisiyle gündeme gelen isme takipçilerinden "Ölümcül güzellik" , "Icardi çok üzülecek" gibi yorumlar geldi.

İşte 35 yaşındaki Wanda Nara'nın çok konuşulan bazı fotoğrafları...











