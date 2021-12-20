Kuzey Güney'in yıldızı ekranlara dönüyor! Haluk Bilginer'li Baba dizisinde fırtına gibi esecek

Haluk Bilginer ve Tolga Sarıtaş'ı buluşturan Show TV'nin yeni dizisi Baba, bomba bir transfere imza attı. Kuzey Güney dizisiyle yıldızı parlayan Nihan Okutucu, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu, senaryosunu Gökhan Horzum ile Ekin Atalar'ın kaleme aldığı Show TV'nin yeni dizisi Baba, sezonun en iddialı yapımları arasında yer alıyor.

Başrollerinde ''Emin Saruhanlı'' rolüyle Haluk Bilginer ve "Kadir Saruhanlı" rolüyle Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Ay Yapım imzalı Baba dizisi için geri sayım devam ediyor.

Anadolu'dan İstanbul'a gelen bir ailenin hikâyesini konu edinen dizi, ilk tanıtımı ile herkesin ilgisini çekerken sosyal medyanın da gündemine oturmayı başardı.

Birbirinden kopan Saruhanlı ailesinin uçak kazası sonrası değişen hayatını etkileyici bir dille anlatacak olan Ay Yapım imzalı dizi, yıldız bir oyuncuyu kadrosuna kattı.

NİHAN OKUTUCU BABA İLE DÖNÜYOR

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ'un yer aldığı Kuzey Güney dizisinde hayat verdiği Ferhat'ın kızı Deniz rolüyle adından söz ettiren Nihan Okutucu, Baba dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, büyük bir merakla beklenen dizinin kadrosunda Nihan Okutucu'nun yanı sıra Zeynep Tuğçe Bayat, Taner Rumeli, Özge Özaacar, Beril Pozam ve Damlasu İkizoğlu da yer alıyor.