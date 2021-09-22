Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel'in çocukları

Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay kocaman oldu. Şıkel'in çocuklarını görenler şoke olurken, takipçiler Kuzey ve Uzay'ı yakışıklı olmaları nedeniyle babaları Emre Altuğ'a benzetti.

2008-2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evli kalan 42 yaşındaki manken Çağla Şıkel, anneliği ile beğeni topluyor.

Sık sık sosyal medya hesabından Kuzey ve Uzay ile fotoğraf paylaşan Şıkel, Emre Altuğ ile bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

Çocukları ile farklı oyunlar oynayan ve bunları YouTube hesabından yayınlayan güzel sunucu, eğlenceli halleri ile dikkati çekiyor.

Kuzey ve Uzay'ın son halini görenler şaşırırken, bazıları anneye bazıları ise babaları Emre Altuğ'a benzetti.

ÇAĞLA ŞİKEL'İN ÇOCUKLARI BÜYÜDÜ

Çağla Şıkel'in oğullarıyla paylaştığı fotoğraflara övgü yağıyor. Takipçiler, Uzay'ın Çağla Şıkel'e, Kuzey'in ise Emre Altuğ'a benzediğini belirten yorumlarda bulunuyor.

2018 yılında boşanma kararı alan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, ayrılıkları hakkında sessizliklerini korumuşlardı.

Emre Altuğ, ''Neden bitti?'' sorusuna, ''Neden bitmesin ki?'' yanıtı vermişti.