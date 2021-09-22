Euro
10.1483
0.31%
Dolar
8.6414
0.16%
Altın
493.88
0.33%
Borsa
1.398
0.91%
Bitcoin
367.850
-0.31%
EXEN Coin
22.91
0.21%
20ºC
İstanbul
Bulutlu 20 C

    Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel'in çocukları

    Manken ve sunucu Çağla Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay kocaman oldu. Şıkel'in çocuklarını görenler şoke olurken, takipçiler Kuzey ve Uzay'ı yakışıklı olmaları nedeniyle babaları Emre Altuğ'a benzetti.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2021 - 17:26
    • Güncelleme : 22.09.2021 - 17:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel'in çocukları

    2008-2015 yılları arasında Emre Altuğ ile evli kalan 42 yaşındaki manken Çağla Şıkel, anneliği ile beğeni topluyor.

    Sık sık sosyal medya hesabından Kuzey ve Uzay ile fotoğraf paylaşan Şıkel, Emre Altuğ ile bir araya gelmeyi ihmal etmiyor.

    Çocukları ile farklı oyunlar oynayan ve bunları YouTube hesabından yayınlayan güzel sunucu, eğlenceli halleri ile dikkati çekiyor.

    Kuzey ve Uzay'ın son halini görenler şaşırırken, bazıları anneye bazıları ise babaları Emre Altuğ'a benzetti.

    ÇAĞLA ŞİKEL'İN ÇOCUKLARI BÜYÜDÜ

    Çağla Şıkel'in oğullarıyla paylaştığı fotoğraflara övgü yağıyor. Takipçiler, Uzay'ın Çağla Şıkel'e, Kuzey'in ise Emre Altuğ'a benzediğini belirten yorumlarda bulunuyor.

    2018 yılında boşanma kararı alan Emre Altuğ ve Çağla Şıkel, ayrılıkları hakkında sessizliklerini korumuşlardı.

    Emre Altuğ, ''Neden bitti?'' sorusuna, ''Neden bitmesin ki?'' yanıtı vermişti.

    Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel in çocukları #1

    Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel in çocukları #2

    Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel in çocukları #3

    Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel in çocukları #4

    Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel in çocukları #5

    Kuzey ve Uzay büyüdü, görenler inanamadı! İşte Çağla Şıkel in çocukları #6

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir