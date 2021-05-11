Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk hayranlarını üzen karar..

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final mi yapıyor, ne zaman? Kuzey Yıldızı İlk Aşk hayranlarını üzen karar..

Show TV'de yayımlanan, başrollerinde Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin yer aldığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin final tarihi değişti. Peki, Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman final yapıyor?

Her cumartesi akşamı Show TV ekranlarında Karadeniz fırtınası estiren ve maceranın ardı arkası kesilmeyen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden seyircilerini üzen haber geldi.

Yaz dizilerinin başlayacağı döneme girilmesi ve birçok yeni dizinin ekranlarda yerini almasıyla birlikte pek çok dizi final kararı aldı.

Son dönemlerde izlenme oranında büyük ölçüde kayıp yaşayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de final kararı alan diziler kervanına katıldı.

Bir Karadeniz şehrinde çekilen Kuzey Yıldızı'nın 60. bölümde final yapacağı iddia edilmiş ancak daha sonra tarih değişmişti.

Peki, Kuzey Yıldızı ne zaman final yapacak? İşte detaylar...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, dizi önümüzdeki bölümüyle final olacak.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bu akşam bizlerle eğlenen tüm izleyicimize sonsuz teşekkürler. Haftaya son kez @showtv 'de buluşmak dileğiyle..."

Buna göre Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 15 Mayıs Cumartesi günü son kez ekranlara gelecek ve 64. bölümüyle final yapacak.







KUZEY YILDIZI İLK AŞK NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 60. bölümde veda edeceği konuşulurken bölüm sayısı uzatılmış, 67 ya da 68. bölümde biteceği gündeme gelmişti.

Ancak son gelen haberlere göre, dizinin 64. bölümde ekrana veda etmesine karar verildi. Dizinin finalinin neden öne çekildiği ve neden final yaptığı ise henüz bilinmiyor.