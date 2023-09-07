Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı renk renk bikinileriyle şov yaptı! Gören mest oldu: "İşte kadın bu" Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle adından söz ettiren Aslıhan Güner, yaz boyu yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde Yıldız karakteriyle ünlüler dünyasında büyük bir çıkış yapan ve oyunculuğuyla takdir toplayan Aslıhan Güner, tatil günlerinde de büyülemeye devam ediyor.

İddialı bikinileri ve muhteşem plaj manzaralarıyla dikkati çeken oyuncu, kendine özgü tarzı ve güzellikle adeta bir plaj ikonu haline geldi.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda da Yıldız'ın güzelliği ve tarzı övgü dolu sözlerle dile getirilirken, birçok kişi "İşte kadın bu" dedi. Hayranları, Güner'in kendine güvenen tavırlarını ve cesur tercihlerini takdirle karşılıyor gibi görünüyor.

Zübeyde ile sinemalarda olacak!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın Yıldız'ı, İerleyen günlerde de yeni projeleri ve paylaşımlarıyla izleyicilerini heyecanlandırmaya devam edecek gibi duruyor.

Güner ayrıca, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ı canlandırdığı yeni sinema filmiyle hayranlarının karşısına çıkacak.