Kuzey Yıldızı'ndan Yargı'ya bomba transfer! Yılların kurdu, her alemin adamı geliyor

Usta oyuncu Cezmi Baskın, Kanal D'nin büyük bir ilgiyle takip edilen Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu. Baskın, dizide yılların kurdu, her alemin adamı 'Merdan Kaya' karakterine hayat verecek.

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu ise Sema Ergenekon'un kaleme aldığı Kanal D'nin Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, ekranlarda fırtınalar estiriyor.

Kaan Urgancıoğlu, Pınar Deniz ve Hüseyin Avni Danyal gibi birçok başarılı ismi buluşturan aksiyon ve dram türündeki Yargı dizisi, reytinglerdeki başarısını sürdürüyor.

Bir cinayet vakası nedeniyle yolları kesişen bir avukat ile bir savcının hikayesini anlatan, düşmeyen temposu ve heyecanı ile izleyiciden tam not alan Yargı dizisinden bomba bir transfer haberi geldi.

CEZMİ BASKIN YARGI'YA DAHİL OLDU

Son olarak Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı: İlk Aşk'ta Yaşar Kadıoğlu karakteriyla izleyici karşısına çıkan Cezmi Baskın, pazar akşamlarına damga vuran Yargı dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Cezmi Baskın, dizinin yayınlanan 6'ıncı bölümünde ilk kez izleyicisi karşısına çıktı. Usta oyuncunun dizide hayat verdiği 'Merdan Kaya' karakteri şimdiden büyük merak uyandırdı.

YILLARIN KURDU, HER ALEMİN ADAMI MERDAN

Zamanın 'kabadayıları' ve ardı sıra mafya dünyasıyla yakın ilişkilerde bulunmuş bir kişi olan Merdan Kaya, İstanbul’da ne olsa kim ne yapsa hepsini bilen bir karakter olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. Merdan Kaya, eskilerden olması sebebiyle çevresinden büyük hürmet görüyor.

Kapı gibi heybetli, bakışlarıyla ürkütücü bir adam olan Merdan, karşısındaki kişi bir düşünürken aklından bin tilki geçenlerden.

CEZMİ BASKIN KİMDİR?

11 Mart 1949 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Cezmi Baskın, eğitimini İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde tamamlamıştır. İstanbul Bakırköy Halk Evi'nde amatör olarak tiyatroya başlayan Baskın, daha sonra Bakırköy Halk Evi tiyatrosunda stajyer oyuncu olarak çalışmıştır.

Ayla Algan ve Beklan Algan'ın eğitmenliğini üstlendiği LCC Language and Culture Center'da tiyatro eğitim alan usta oyuncu, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Devlet Tiyatroları'nda da çalışmıştır.

Uzun yıllar çalıştığı, Ankara Devlet Tiyatroları'nda genç oyuncular yetiştirme çabalarına eğitmen olarak katılan Baskın; Çark, Bizimkiler, İkinci Bahar, Cahide, Ateşten Gömlek ve Kuzey Yıldızı İlk Aşk gibi dizilerin yanı sıra Hiçbir Yerde, 9, O Da Beni Seviyor, Vizontele, Derviş, Kahpe Bizans, Eylül Fırtınası, Duruşma, Sen de Gitme Triandafilis, İntikam Zamanı, Kısık Ateşte 15 Dakika, Beynelmilel gibi sinema filmlerinde rol almıştır.

ÇASOD (Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği) ve FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) üyesi olan Cezmi Baskın, 2005 yılından beri Çisel Baskın ile evlidir.