Kuzey Yıldızı'nın Fadime'si bir açıldı pir açıldı! Mayolu pozları olay oldu... 'Bu sen olamazsın'

Kuzey Yıldızı'nın Fadime'si bir açıldı pir açıldı! Mayolu pozları olay oldu... 'Bu sen olamazsın'

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Fadime karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Hadivent, mayosuyla poz verdi. Hadivent'in pozlarına Kuzey Yıldızı hayranlarından yorum yağdı.

6 Haziran 1982 yılında Sofya Bulgaristan'da doğan Yasemin Hadivent, t Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro üzerine eğitim aldı.

9 yaşındayken babasını kaybeden ve bir süre Amerika'da eğitim alan Hadivent, kariyerine ilk olarak 2003 yılında 'Rabia' adlı dizide “Rum kızı Aliki” rolüyle adım attı.

İlk başrolünü Gökhan Özen'le paylaştığı Sevda Çiçeği dizisinde “Fırtına Leyla” yaşayan Yasemin Hadivent, bu sayede tanındı.

Gökhan Özen ile iyi bir uyum yakalayan Yasemin; Ruhsar, Hayal ve Gerçek isimli dizilerde de yer aldı.

Arka Sıradakiler dizisinde de kısa bir süre yer alan Yasemin Hadivent, son olarak Kuzey Yıldızı'nda boy gösterdi.

Dizide Fadime'ye hayat veren ancak kedisini yalnız bırakamadığı için Ordu'dan ayrılmak zorunda kalan Yasemin Hadivent, bu macerayı kısa tuttu.

Geçtiğimiz aylarda da yeğen acısıyla sarsılan güzel oyuncu, şu sıralar tatilin keyfini sürüyor.

Mayolu paylaşım

Ekranlardan uzak kalan Yasemin Hadivent, tatilin keyfini çıkarıyor. Kusursuz fiziğini kırmızı mayosuyla gösteren Hadivent, bu anları sostyal medyadan yayınladı.

Güzel oyuncu düzgün fiziği ve güzelliğiyle adeta göz kamaştırdı. Oyuncuya bazıu hyaranları ise Kuzey Yıldızı göndermesi yaptı.

"Fadime sana ne oldu?" diyen hayranları, genç ismi yeniden ekranlarda görnek istediklerine dair yorumlarda bulundu.