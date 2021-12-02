Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş ve gizlice evlendiği kocası

Kuzey Yıldızı dizisinde adını geniş kitlelere duyuran Nilsu Berfin Aktaş'ın evlendiği ortaya çıktı. Oyuncunun hayranları bu evlilik karşısında şoke olurken, Berfin Aktaş'ın mutlu olduğu öğrenildi.

Show TV ekranlarında yayınlanan Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisi, eğlenceli anları ile dikkati çekti.

Ordu'da çekimleri yapılan ve Karadeniz'in muhteşem doğasını seyirci ile buluşturan dizi, birbirinden yetenekli isimleri kadrosunda ağırladı.

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrol oynadığı dizide; Nilsu Berfin Aktaş, Aslıhan Kapanşahin, Gizem Güneş gibi isimler ilgi topladı.

Genç oyuncuların buluştuğu dizide özellikle Nilsu Berfin Aktaş, güzelliği ile beğenileri üzerine çekti.

Dizinin bitmesinin ardından setlerden uzak kalmayan ve birçok projeye imza atan Aktaş, Benim Hayatım dizisi ile seyirci karşısına çıktı.

Dizi seyircisinden istediği desteği alamadı ve final kararı verdi. Ancak Nilsu Berfin, rolünün altından kalkmayı başardı.

Güzel ve genç oyuncu dizi projeleri dışında, şimdilerde özel hayatıyla magazin gündemine gelmeye başladı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ GİZLİCE EVLENDİ

Güzel oyuncu Nilsu Bergin Aktaş'ın gizlice, Ankara’da yaşayan iş insanı Serdar Sertçelik’le evlendiği ortaya çıktı. İkilinin sevgili oldukları biliniyordu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş ve eşi geçen hafta ayakligazete.com’un düzenlediği geceye el ele katıldı.

Daha önce yaptığı evlilikten çocukları olan Sertçelik, gecede ilk kez ödül alan eşinin heyecanını paylaşmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş yaptığı açıklamada ise “Hayatımda her şey çok güzel gidiyor. Birbirimizi özledikçe ya o İstanbu’a geliyor ya da ben Ankara’ya gidiyorum” demişti.