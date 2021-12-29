Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş bomba gibi dönüyor! Bakın hangi iddialı diziye dahil oldu

Kuzey Yıldızı'nın Gökçe'si Nilsu Berfin Aktaş bomba gibi dönüyor! Bakın hangi iddialı diziye dahil oldu

Kuzey Yıldızı dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Nilsu Berfin Aktaş, yeni projesini seçti. Güzel oyuncu, ATV'nin sevilen dizisi Kalp Yarası'nın kadrosuna dahil oldu.

Yönetmen koltuğunda Yıldız Hülya Bilban'ın oturduğu ve medeniyetler beşiği Antakya'da çekilen ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kalp Yarası, bu sezonun en sevilen projeleri arasında yer alıyor.

Başrollerinde Gökhan Alkan, Yağmur Tanrısevsin, Merve Çağıran, Toprak Can Adıgüzel'in yer aldığı dizi, zengin oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesiyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor.

Pazartesi akşamlarına damga vurmaya devam eden Süreç Film imzalı Kalp Yarası dizisinin kadrosuna flaş bir oyuncu katıldı.

NİLSU BERFİN AKTAŞ KALP YARASI'NDA BOMBA ETKİSİ YARATACAK

Son dönemlerde güzelliği ve yeteneğiyle adından söz ettirmeyi başaran genç yıldız Nilsu Berfin Aktaş, Kalp Yarası dizinin kadrosuna dahil oldu.

Başrolden yan role geçiş yapan Nilsu Berfin Aktaş, Kalp Yarası'na sürpriz bir karakterle bomba gibi bir giriş yapacak.

Güzel oyuncu, dizinin 17 Ocak Pazartesi günü yayınlanacak 28. bölümünde izleyici karşısına çıkacak.

Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Nilsu Berfin Aktaş, son olarak Benim Hayatım dizisinde başrol üstlenmişti.