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- Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm konukları kimler? Karadeniz rüzgarları esecek..
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm konukları kimler? Karadeniz rüzgarları esecek..
- Haber Merkezi
- 15.04.2021 - 10:55
Karadeniz müziklerine kattığı yorumu ve tarzıyla sevilen sanatçı Volkan Konak, her cuma akşamı Star TV ekranlarında seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor.
İlk bölümüyle 16 Nisan Cuma ekranlara gelecek olan Kuzeyin Oğlu, birbirinden ünlü isimleri ağırlayacak.
Seyirciler, Volkan Konak ilk bölüm konuklarını araştırıyor. Peki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları kimler? İşte merak edilen isimler..
KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 16 NİSAN KONUKLARI
Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya’nın üstlendiği; her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, ilk bölümüyle seyirci ile buluşuyor.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, uzun süren sessizliğini bozacağı bu ilk bölümde, keyif ve eğlence dolu bir geceye de imzasını atacak.
‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, ilk bölüm konukları; Öykü Gürman, Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı ve Ezgi Eyüboğlu ile Cuma gecesine damgasını vuracak.