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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm konukları kimler? Karadeniz rüzgarları esecek..

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ilk bölüm konukları kimler? Karadeniz rüzgarları esecek..

Uzun bir arada sonra izleyici karşısına çıkacak olan Volkan Konak'ın ilk bölüm konukları belli oldu. Peki Kuzeyin Oğlu ilk bölüm konukları kimler? İşte detaylar..