Kuzeyin Oğlu: Volkan Konak kimdir? Volkan Konak'ın hayat hikayesi..

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen sanatçı Volkan Konak, Kuzeyin Oğlu adlı eğlence programı ile seyirci karşısına çıkıyor. Peki Volkan Konak kimdir? İşte Volkan Konak'ın hayatı ve biyografisi..

Karadeniz ezgilerinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak ile her cuma akşamı ekranlarda olacak.

Ünlü isimlerin konuk olarak katılacağı müzik ve eğlence programında Karadeniz müzikleri ile seyircilerin kulaklarının pası silinecek.

Ekranlara uzun bir ara veren 54 yaşındaki Volkan Konak hakkındaki bilgiler de izleyicilerin merak konusu oldu. Volkan Konak nereli, kaç yaşında, evli mi? gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın hayatı ve kariyerine dair merak edilenler..

VOLKAN KONAK KİMDİR?

1967 yılında Trabzon'un Maçka İlçesi'nde doğdu. İlk orta ve Lise eğitimini Maçka'da tamamladıktan sonra, İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'na girdi. 1988 yılında Konservatuarı bitirip aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Master eğitimine başladı.

Karadeniz müziğini evrensel müzik formlarıyla buluşturarak, özgün bir yapıda yeniden şekillendiren Volkan konak, İlk albümü 'Efulim'i 1993 yılında yaptı. Albüm başta Karadeniz halkının ve müzikseverlerin beğenisini ve ilgisini kazandı daha sonra 1994 yılının ekim ayında 'Gelir misin Benimle' adlı albümünü hazırladı ve askerlik görevi nedeniyle bir süre çalışmalarına ara verdi.

Askerlik görevini tamamladıktan sonra hemen üçüncü albümü 'Volkanik Parçalar'ın çalışmasına başladı. Üç aylık çalışmadan sonrada bu albüm müzikseverlerin beğenisine sunuldu. Volkan konak 1998 yılının nisan ayında kendisi tarafından kurduğu 'Kuzey Müzik Prodüksiyon' isimli firmasından 'Pedaliza' isimli albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu.

1993 yılından bu yana albüm çalışmalarında yaklaşık elli adet bestesini sergilemiş ve bu çalışmalar sonunda Gazeteciler Cemiyeti, çeşitli vakıf ve dernekler tarafından yılın sanatçısı seçildi. 1997 yılınıda Politika Dergisi tarafından 'Yılın En İyi Müzik Sanatçısı' seçildi.

Volkan Konak'ın 1993 yılında ürettiği bir bestesinin tüm dünya hakları Kuzey Müzik Prodüksiyon ile Fransız prodüktör Alain Finet tarafından yapılan sözleşme sonucunda Alain Finet tarafından satın alındı. Bu beste İspanyolca olarak tüm dünyada yayınlanmak üzere single olarak çıkarıldı. 2000 yılında 'Şimal Rüzgarı' adlı albümünü DMC'den çıkararak dinleyicilerine ulaştırdı.

2003 yılı Aralık ayında 3.5 yıl aradan sonra yine DMC etiketiyle yayınlanan 'Maranda' isimli albümü ise büyük beğeni toplayarak 2004'e müzik dünyasının iddiaları yapımlarından biri olarak girdi.

VOLKAN KONAK EVLİ Mİ?

Volkan Konak'ın 28 yıllık eşi Selma Konak ile evliliğinden Derin ve Şimal isimli iki kızları bir de sanatçının kendi adını taşıyan Volkan Konak isimli erkek çocukları vardır.