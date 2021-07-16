Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 16 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları

Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 16 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları

Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm konukları belli oldu. Peki her hafta ünlü isimleri ağırlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ta bu hafta kimler var?

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Cuma akşamlarına renk katan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak'ın programına bu hafta hangi ünlü isimlerin katılacağı merak ediliyor.

Programın sıkı takipçileri, Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularına yanıt arıyor.

Peki Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? İşte 16 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları...

VOLKAN KONAK 16 TEMMUZ KONUKLARI

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 16 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İzleyicilerini her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyuran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ta keyif dolu bir gece yaşanacak.

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Hande Yener, Berksan ve Kutsi ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.

Programda, böcek fobisi olan Kutsi’ye yapılan şaka sempatik şarkıcıyı bir hayli terleterek komik anlar yaşatacak.

Neşe ve kahkahanın eksik olmadığı programda Hande Yener, yaza damga vuracak olan yeni şarkısı Sahte'yi ilk kez seslendirecek.

Berksan da ''Platonik'' şarkısını Volkan Konak'ın beğenisine sunarken, Kutsi ise ilk kez seslendirdiği yeni şarkısı ''Sen Misin Tek Deli'' ile gönülleri fethedecek.

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