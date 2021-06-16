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Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları

Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları

Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programıyla seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta ünlü isimlerin sahne aldığı programın bu haftaki konukları merak ediliyor.