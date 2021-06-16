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- Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları
Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları
- Haber Merkezi
- 16.06.2021 - 16:37
‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 18 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.
Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte yeni bölümde konuk olacak isimler...
VOLKAN KONAK 18 HAZİRAN KONUKLARI
‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 18 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir..
Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir seslendirdikleri şarkılarla hem neşelendirecek hem hüzünlendirecek.
Program boyunca gözyaşlarına engel olamayan Volkan Konak’ın elinden mendil düşmeyecek.