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    Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları

    Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programıyla seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta ünlü isimlerin sahne aldığı programın bu haftaki konukları merak ediliyor.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 16:37
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    Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları

    ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 18 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

    Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.

    Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte yeni bölümde konuk olacak isimler...

    VOLKAN KONAK 18 HAZİRAN KONUKLARI

    ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 18 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

    Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir..

    Haktan, Resul Dindar ve Tuğçe Kandemir seslendirdikleri şarkılarla hem neşelendirecek hem hüzünlendirecek.

    Program boyunca gözyaşlarına engel olamayan Volkan Konak’ın elinden mendil düşmeyecek.

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları #1

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları #2

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları #3

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 18 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları #4

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