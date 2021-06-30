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- Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 2 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları
Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 2 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları
Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programıyla seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta ünlü isimlerin sahne aldığı programın bu haftaki konukları merak ediliyor.
- Haber Merkezi
- 30.06.2021 - 13:06
‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 2 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.
Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte yeni bölümde konuk olacak isimler...
VOLKAN KONAK 2 TEMMUZ KONUKLARI
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, yeni bölümüyle cuma 20.00'de Star'da ekranlara gelecek.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Koray Avcı ve Niran Ünsal olacak.
Programın bu haftaki sürprizi ise, Türkiye’de ve dünyada önemli başarılara imza atan dans topluluğu Anadolu Ateşi olacak.