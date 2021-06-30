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Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 2 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları

Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 2 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları

Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programıyla seyircileriyle buluşmaya devam ediyor. Her hafta ünlü isimlerin sahne aldığı programın bu haftaki konukları merak ediliyor.