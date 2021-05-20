Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 21 Mayıs Volkan Konak yeni bölüm konukları

Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 21 Mayıs Volkan Konak yeni bölüm konukları

‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 21 Mayıs Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek. Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte 5. bölümde konuk olacak isimler...

Star TV ekranlarında cuma günü yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 5. bölümüyle seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

21 Mayıs akşamı arabesk müziğin sevilen isimleri, ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ ile evlerinize konuk oluyor.

Her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece yaşanacak. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.

İşte 21 Mayıs Cuma akşamı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları..

VOLKAN KONAK 21 MAYIS KONUKLARI

Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak, yeni bölüm konukları Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Savaş Özdemir ile cuma gecesine damgasını vurarak herkesi ekran başına kilitleyecek.