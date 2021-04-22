Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 23 Nisan Volkan Konak yeni bölüm konukları..

Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 23 Nisan Volkan Konak yeni bölüm konukları..

Yıllar sonra ekranlara dönen Volkan Konak'ın ikinci bölümünde Türk Halk müziği rüzgarları esecek. Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte detaylar..

Star TV ekranlarında cuma günü yayınlanan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, seyircisiyle ikinci kez buluşmaya hazırlanıyor.

23 Nisan akşamı Türk Halk Müziği’nin sevilen isimleri, ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ ile evlerinize konuk oluyor.

Her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyacağınız ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’da unutulmaz bir gece yaşanacak. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.

İşte 23 Nisan Cuma akşamı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak konukları..

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK 23 NİSAN KONUKLARI

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’ın, yeni bölümünde, Erdal Erzincan, Mercan Erzincan, Özlem Özdil ve Türkü Akbayram gibi birbirinden başarılı isimler ekran başındakilerin kulakların pasını silecek.