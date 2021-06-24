Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 25 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları

Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 25 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları

Star TV'nin ilgiyle takip edilen eğlence programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın yeni bölüm konukları belli oldu. Peki her hafta ünlü isimleri ağırlayan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ta bu hafta kimler var?

Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan eğlence ve müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, her bölüm birbirinden özel konukları ağırlıyor.

Cuma akşamlarına renk katan ve izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başaran Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak'ın programına bu hafta hangi ünlü isimlerin katılacağı merak ediliyor.

Programın takipçileri, Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularına yanıt arıyor.

Peki Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? İşte 25 Haziran Volkan Konak yeni bölüm konukları...

VOLKAN KONAK 25 HAZİRAN KONUKLARI

Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, 25 Haziran Cuma akşamı yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

İzleyicilerini her hafta birbirinden ünlü isimlerle, eğlenceye ve müziğe doyuran Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'a bu hafta güçlü yorumu ve yüksek enerjisi ile Funda Arar konuk olacak.

Seslendirdiği şarkılarla müzik ziyafeti veren Funda Arar, Volkan Konak’la yaptığı düetlerle de kulakların pasını silecek.

Volkan Konak’ın tulum eşliğinde seslendirdiği türkülerle Karadeniz coşkusu yaşatacağı programda, müzik ve eğlence eksik olmayacak.