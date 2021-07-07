Euro
10.2618
-0.12%
Dolar
8.6691
-0.2%
Altın
503.78
0.37%
Borsa
1.388
0.39%
Bitcoin
301.104
1.90%
EXEN Coin
27.04
-6.40%
27ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 27 C

    Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları

    Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programıyla her hafta ünlü isimlerin ağırlıyor. Seyirciler "Bu hafta Volkan Konak'ta kimler var?" sorusunu araştırıyor. İşte yeni bölüm konukları..
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 14:47
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları

    ‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 9 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.

    Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.

    Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte yeni bölümde konuk olacak isimler...

    VOLKAN KONAK 9 TEMMUZ KONUKLARI

    Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, yeni bölümüyle cuma 20.00'de Star'da ekranlara gelecek.

    Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Hakan Altun ve Deniz Seki olacak.

    Şarkılar Bizi Söyler programına sağlık sorunları nedeniyle ara veren Hakan Altun, seyircilerin kulaklarının pasını silerken, yeni imajıyla dikkat çeken Deniz Seki'de nostaljik anlar yaşatacak.

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları #1

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları #2

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları #3

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları #4

    Kuzeyin Oğlu nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları #5

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir