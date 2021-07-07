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- Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları
Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 14:47
‘Kuzeyin Oğlu Volkan Konak’, 9 Temmuz Cuma akşamı yeni bölümüyle ekrana gelecek.
Karadeniz müziklerinin sevilen sesi Volkan Konak, her hafta birbirinden ünlü isimleri ağırlıyor. Programın takipçileri Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? Volkan Konak yeni bölüm konukları kimler? sorularını araştırıyor.
Peki Kuzeyin Oğlu yeni bölüm konukları kimler? İşte yeni bölümde konuk olacak isimler...
VOLKAN KONAK 9 TEMMUZ KONUKLARI
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, yeni bölümüyle cuma 20.00'de Star'da ekranlara gelecek.
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Volkan Konak’ın yeni bölüm konukları ise Hakan Altun ve Deniz Seki olacak.
Şarkılar Bizi Söyler programına sağlık sorunları nedeniyle ara veren Hakan Altun, seyircilerin kulaklarının pasını silerken, yeni imajıyla dikkat çeken Deniz Seki'de nostaljik anlar yaşatacak.