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Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları

Kuzeyin Oğlu'nda bu hafta kimler var? 9 Temmuz Volkan Konak yeni bölüm konukları

Volkan Konak, "Kuzeyin Oğlu Volkan Konak" programıyla her hafta ünlü isimlerin ağırlıyor. Seyirciler "Bu hafta Volkan Konak'ta kimler var?" sorusunu araştırıyor. İşte yeni bölüm konukları..