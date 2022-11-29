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    Kuzey'in Yıldız'ı Aslıhan Güner mini şortuyla arzı endam etti! "Güne sana bakarak uyansam"

    Kuzey Yıldızı dizisinde Yıldız'a hayat veren Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından paylaştığı şortlu pozları ile hayranlarının beğenilerini kaptı.
    • 29.11.2022 - 14:52
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 14:59
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    Kuzey'in Yıldız'ı Aslıhan Güner mini şortuyla arzı endam etti! 'Güne sana bakarak uyansam'

    17 Aralık 1987 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen güzel ve başarılı isim Aslıhan Güner, Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk üzerine eğitim aldı.

    Kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçen Güner, birbirinden başarılı projelerde boy gösterdi.

    Bu projelerden en bilineni ise Kuzey Yıldızı: İlk Aşk oldu. Güzel ve başarılı oyuncu, bu dizide Yıldız'a hayat verdi.

    Karadeniz'de çekilen ve bir aşk hikayesini konu alan Kuzey Yıldızı, Aslıhan Güner'in tanınmasına katkı sağladı.

    9 Haziran 2013 yılında Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenen ve şu sıralar mutlu bir evlilik sürdüren Güner, Kuzey Yıldızı'ndan sonra sinema projelerinde yer almaya başladı.

    Son olarak Prestij Meselesi isimli sinema filminde yer alan Aslıhan Güner, sosyal medya üzerinden evine ve kendisine dair detayları paylaşıyor.

    Evde olmayı seven ve tatlı bir yuva kuran Güner, mini şortuyla paylaştığı karesi sayesinde de hayranlarının beğenisini topladı.

    Aslıhan Güner güzelliği

    Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinin final vermesinin üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, Aslıhan Güner'in hayranları Yıldız'ın etkisinden çıkamadı.Kuzey Yıldızı'nın devamını bekleyenler, sosyal medyada yorum yaparken Yıldız demeyi ihmal etmiyor.

    Aslıhan Güner'in şortlu pozunun altına da bu yorumlar geldi. "Çok güzelsin" yorumları dışında, Yıldız karakterini özleyenlerin sayısı oldukça fazla.

    Kuzey in Yıldız ı Aslıhan Güner mini şortuyla arzı endam etti! 'Güne sana bakarak uyansam' #1

    Yeniden ekranlara dönmeye hazırlanan Aslıhan Güner ise hayranlarının beğeni ve yorumlarını karşılıksız bırakmıyor. Kuzey Yıldızı yeniden ekranlarda olmayacak ancak Güner başka projelerle hayranlarını mest etmeye devam edecek.

    Kuzey in Yıldız ı Aslıhan Güner mini şortuyla arzı endam etti! 'Güne sana bakarak uyansam' #2

    Kuzey in Yıldız ı Aslıhan Güner mini şortuyla arzı endam etti! 'Güne sana bakarak uyansam' #3


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