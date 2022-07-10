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    Kuzey'in Yıldız'ı kısacık elbise giydi, gören vuruldu! 'Seni yiyebilir miyim?'

    Kuzey Yıldızı: İlk Aşk dizisinde Yıldız'a hayat veren Aslıhan Güner, Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın düğününde giydiği pembe elbisesi ile göz kamaştırdı.
    • 10.07.2022 - 14:41
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    Kuzey'in Yıldız'ı kısacık elbise giydi, gören vuruldu! 'Seni yiyebilir miyim?'

    17 Aralık 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslıhan Güner, Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk alanında eğitim aldı.

    Kamera karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçen Güner, bugüne kadar sayısız projede yer aldı.

    Dizi ve film projelerinde yer alan güzel isim, 9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlendi.

    Uzun zamandır mutlu bir evliliği olan Aslıhan Güner, İsmail Demirci ile başrolü paylaştığı Kuzey Yıldızı'nda büyük bir kitleye sahip oldu.

    Yıldız karakterini canlandıran ve ününe ün katan Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından paylaştığı son kare ile olay oldu.

    Ebru Şahin ve Cedi Osman'ın Bodrum'daki düğününe eşi ile katılan Güner, pembe elbiseli kombini ile dikkatleri üzerine çekti.

    2021 yılında yer aldığı Uzak Şehrin Masalı dizisinden bu yana ekranda olmayan Aslıhan Güner, sosyal medya paylaşımı ile hyaranlarına kendisini yeniden hatırlattı.

    Aslıhan'ın pembe kombini

    Güzelliği ve tavırların ile dikkati çeken Aslıhan Güner, evliliği ile örnek olan isimler arasında yer alıyor.

    Kendine has bir tavrı olan ve özel hayatını magazin basınından uzak tutan güzel isim, kariyeri ile gündeme geliyor.

    Ekranların sevilen yüzlerinden olan Aslıhan Güner, yakın dostları Ebru Şahin ve Cedi Osman'ı düğünlerinde yalnız bırakmadı.

    Eşiyle birlikte düğüne katılan ve pembe elbisesi iel güzelliğine güzellik katan oyuncu için, sosyal medya üzerinden yorum ve beğeni yağdı.

    Kuzey in Yıldız ı kısacık elbise giydi, gören vuruldu! Seni yiyebilir miyim? #1

    Kuzey in Yıldız ı kısacık elbise giydi, gören vuruldu! Seni yiyebilir miyim? #2

    Kuzey in Yıldız ı kısacık elbise giydi, gören vuruldu! Seni yiyebilir miyim? #3

    Kuzey in Yıldız ı kısacık elbise giydi, gören vuruldu! Seni yiyebilir miyim? #4


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