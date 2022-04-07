Kuzey'in Yıldız'ı kısacık elbise giydi, yorumlar peş peşe geldi! 'Beğeni butonu çöktü be'

Kuzey Yıldızı'nın güzel oyuncusu Aslıhan Güner, kusursuz fiziğini giydiği elbise ile gösterdi. Çiçek gibi olan ve baharı hissettiren Güner'e gelen yorumlar ise göz doldurdu.

Süreç Film imzalı, ilk bölümü 14 Eylül 2019 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini ve senaryosunu Ersoy Güler'in üstlendiği Kuzey Yıldızı: İlk Aşk, Karadeniz'in eşsiz doğasında çekildi.

Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin başrolünde yer aldığı Kuzey Yıldızı, eğlenceli ve güzel bir aşk hikayesini konu aldı.

Dizide hayat verdiği Yıldız karakteri ile tanınan Güner, uzun süre ekran orucunu bu proje ile bozmuş oldu.

17 Aralık 1987 yılında dünyaya gelen ve sayısız projede yer alan Güner, dizi için saçlarını kızıla boyatarak, herkesin beğenisini kazandı.

Dizi bitene kadar kızıl saçlı olarak kalan ve farklı bir havaya bürünen Aslıhan Güner, finalden sonra yeniden eski tarzına döndü.

Kuzey Yıldızı'ndan sonra Uzak Şehrin Masalı'na başlayan ancak umduğunu bulamayan Güner, şimdilerde sosyal medya üzerinden hayranları ile buluşuyor.

Sosyal medya üzerinden paylaştığı pozlarla göz dolduran Aslıhan Güner, son kareleri ile beğeni rekoru kırdı.

Aslıhan Güner'in baharı getiren elbisesi

Sosyal medyada aktif olan Aslıhan Güner, birbirinden güzel pozlarıyla gündeme geliyor.

Tarzını ve imajını her geçen gün yenileyen güzel oyuncu, masmavi gözleri ile herkesin gözdesi.

Pozlarıyla dikkat çeken Aslıhan Güner'e, "Papatya gibisin", "Aslı çok güzelsin ya" gibi yorumlar geldi.

Siyah saçlı haline geri dönen Güner'in ise bazı hayranları kızıl olduğu zamanlarına atıf yaparak, "Özledik" demeyi ihmal etmiyor.

Güner'in ise yeniden ekranlara dönmesi bekleniyor. Aslıhan Güner 2013'te, kendisi gibi oyuncu olan Mert Kılıç ile hayatını birleştirdi.