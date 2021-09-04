La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Yeni bölüm tarihleri...

La Casa De Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman? Yeni bölüm tarihleri...

İspanyol soygun dizisi La Casa de Papel, 5. sezon ilk kısmıyla izleyicilerle buluştu. İlk beş bölümü bitirenler, 2. kısım ne zaman yayınlanacak merak ediyor. İşte yeni bölüm tarihleri...

İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen La Casa de Papel'in final yapacak olan 5. sezonu 3 Eylül'de Netlfix'te yayınlandı.

La Casa De Papel’in 5. Sezonun 10 bölümden oluşacağı açıklanmıştı. Beş bölümü de hızla izleyen seyirciler, yeni bölüm tarihlerine dair araştırmalara başladı.

Pandemi nedeniyle çekim tarihi ertelenen dizi, tüm dünyada merakla bekleniyordu.

Peki La Casa de Papel 5. sezon 2. kısım ne zaman yayınlanacak? İşte La Casa de Papel yeni bölüm tarihi...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

Netflix ve dizi yapımclıları La Casa De Papel 5. sezon 2. kısımın ne zaman yayınlanacağını açıkladı.

Dizinin 5. sezon 2. kısmı yine 1. kısımda olduğu gibi 5 bölümden oluşacak. La Casa de Papel 2. kısım yeni bölümleri 3 Aralık tarihinde Netflix'te yayınlanmaya başlanacak.