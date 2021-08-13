La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? İşte La Casa de Papel yeni sezon karakter görselleri

La Casa de Papel 5. sezon ne zaman? İşte La Casa de Papel yeni sezon karakter görselleri

Netflix'in popüler dizisi La Casa de Papel'in 5. sezonu için geri sayım devam ediyor. Dizinin sıkı takipçileri de La Casa de Papel yeni sezon ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. İşte 5. sezon tarihi...

Netflix'in en iddialı yapımlarından olan ve izlenme rekorları kıran La Casa de Papel'in 5. sezonu sabırsızlıkla bekleniyor.

Önceki bölümleriyle büyük ilgi toplayan İspanyol yapımı La Casa de Papel dizisinin sıkı takipçileri, yeni sezonun ne zaman başlayacağını araştırıyor.

Netflix, geçtiğimiz günlerde La Casa de Papel'in 5. sezonunun iki kısımda yayınlanacağını duyurmuştu. Bugün ise yeni sezondan karakterlerin tanıtıldığı görseller geldi.

Peki La Casa de Papel yeni sezon ne zaman yayınlanacak? İşte La Casa de Papel 5. sezon yeni karakter posterleri...

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix, geçtiğimiz günlerde, dünyaca ünlü dizisi İspanyol yapımı La Casa de Papel'in yeni sezon fragmanını dizi severlerle paylaşmıştı.

Netflix’in yayınladığı fragmanda yer alan bilgilere göre, La Casa de Papel'in yeni sezon ilk 5 bölümü, 3 Eylül'de, son beş bölümü ise 3 Aralık'ta yayınlanacak. La Casa De Papel, 5. sezonla birlikte final yapacak.

Netflix yapımı La Casa De Papel'in yeni fragmanında, teslim olmanın bir seçenek olmadığı vurgulanırken, izleyiciler Netflix tarihinde iz bırakan 'hırsız ekip'in son kez vurgun yaptığına şahit olacak.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON GÖRSELLERİ YAYINLANDI

Yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken Netfliz, La Casa de Papel 5. sezon yeni karakter fotoğraflarını yayınladı. Son sezonu heyecanla bekleyen takipçiler, yayınlanan fotoğrafları beğeni yağmuruna tuttu.