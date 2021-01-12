La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon teorileri..

La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak? La Casa De Papel 5. sezon teorileri..

Uzun süreli bekleyişin ardından 4. sezonuyla nisan ayında izleyicisinin karşısına çıkan La Casa De Papel, şimdi 5. sezon ne zaman yayınlanacak sorusu ile sosyal medyanın gündeminde..

İlk olarak 2017 yılında izleyiciyle buluşan İspanyol yapımı La Casa De Papel dizisi dünyada ve Türkiye'de büyük ilgi görmeye devam ediyor.

Çok sayıda ödül alan dizisinin Türkiye'deki hayranları La Casa De Papel'i Twitter gündemine taşıdı.

Peki La Casa De Papel 5. sezonu ne zaman? Yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar..

LA CASA DE PAPEL YENİ BÖLÜMLER NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon heyecan dolu sahnelerle başlayacak. Profesör'ün yakayı ele vermek ile anlaşma yapmak arasındaki ince çizgi üzerinde yürüyeceği La Casa De Papel 5. sezon, aksiyon ve gerilim dolu anlarla başlayacak.

Peki, La Casa De Papel 5. sezon ne zaman yayınlanacak?

La Casa De Papel son sezonu nisan ayının ilk haftası erişime açıldı. 8 bölümü bir çırpıda izleyen seyirciler bu kez 5. Sezonun ne zaman yayınlanacağını merak etmeye başladı.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

La Casa De Papel 5. sezon tarihi henüz belli olmadı. Ancak Netflix'te La Casa De Papel ekranında final bölümü için "Kesin bilgi: Final sezonu yakında" yazıyor.

La Casa De Papel’in 5. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı. Ancak dizinin sevenlerini heyecanlandıran paylaşım La Casa De Papel’in resmi Twitter hesabından İspanyolca, “El atraco llega a su fin" (Soygun sona eriyor) paylaşımı yapıldı.

La Casa De Papel’in merakla beklenen 5. sezonunda Alvaro Morte’nin canlandırdığı Proseför karakteri ve ekibinin inanılmaz görünen soygunu tamamlaması bekleniyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen çekimlerin 2021 yılının sonları ve 2022 yılının ilk aylarına kadar izleyiciyle buluşmayacağı söylenebilir.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON TEORİLERİ

La Casa de Papel dizisinin 5. sezonuna dair tartışmalar ve hikayenin akışına dair teoriler üretilmeye devam ediyor.

Muhtemelen Profesör'ün hayatı ve amaçladığı şeyler gibi ölümü de babasınınkiyle aynı olacak. Belki polisler tarafından kafasından kurşun yiyip ölmeyecek ama Alicia tarafından öldürülecek. Dördüncü sezonun sonunda herkes kutlama yaparken Alicia, Profesör'ün saklandığı yere girip arkasından silahla yaklaşıyor. Dizinin favori karakterine bir şey olmasını istemesek de, bu Profesör'ü sonu olabilir.

Alicia'nın ekibe katılması teorisi çokça konuşuluyor. Özellikle Tatiana'nın Berlin'in karısı olması bu ihtimali güçlendiriyor. Tatiana ve Alicia farklı oyuncular tarafından canlandırılıyor olsa da, bunun sebebi Tatiana'nın estetik ameliyat geçirmesi ya da içinde bulunduğu gizli görev olabilir.