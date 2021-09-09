'La Casa De Papel' izleyicileri için şoke eden önlem! Netflix hepsini uçağa doldurup götürdü

'La Casa De Papel' izleyicileri için şoke eden önlem! Netflix hepsini uçağa doldurup götürdü

Dünyaca ünlü ''La Casa De Papel'' dizisi hakkında en çok spoiler veren 100 izleyiciyi tespit eden dijital yayın platformu Netflix, bu izleyicileri uçakta 5 saat boyunca rehin aldı.

İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası soygununu konu edinen La Casa de Papel'in beşinci ve son sezonunun ilk beş bölümü, 3 Eylül'de izleyicisiyle buluştu.

Başrollerinde; Úrsula Corberó, Álvaro Morte, Itziar Ituño, Pedro Alonso, Paco Tous, Alba Flores, Miguel Herrán, Jaime Lorente, Esther Acebo, Enrique Arce, Maria Pedraza, Darko Perić, Kiti Mánver gibi isimlerin yer aldığı dizi ile ilgili tüm dünyayı şoke eden bir olay yaşandı.

Dijital yayın platformu Netflix, 'spoiler' tehdidine karşı dizinin ruhuna uygun bir önlem aldı.

SPOILER VERENLERİ REHİN ALDILAR

Netflix, İtalya'da ''La Casa de Papel'' hayranı olan 100 kişiyi dizinin özel gösterimi için Madrid’e davet etti. 100 davetli, dizinin yeni sezonuyla aynı anda başlayacak özel gösterim için 3 Eylül'de Cenova havaalanına geldi ve Madrid'e uçacakları bilgisiyle uçağa bindi. Ancak Profesör'ün anonsuyla birlikte yolcular, varış noktasının Madrid'le alakası olmadığını anladı.

Davetliler, beş saat boyunca havada kalıp dizinin yeni bölümlerini izledi. Böylece La Casa de Papel hayranlarının sosyal medyada spoiler içeren paylaşım yapmaları da uçuş modu sayesinde engellenmiş oldu.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON İSİMLERİ

1. Bölüm: Yolun Sonu

2. Bölüm: Reenkarnasyona İnanır Mısın?

3. Bölüm: Hayat Dizisine Hoş Geldiniz

4. Bölüm: Cennette Bir Yer

5. Bölüm: Yaşanacak Hayatlar

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON 2. KISIM NE ZAMAN?

La Casa De Papel 5. sezon 1. kısım, 3 Eylül'de yayınlandı. İki parçaya bölünerek yayınlanacak olan yeni sezonun 2. kısmı ise 3 Aralık 2021'de yayınlanacak. Netflix tarafından yapılan açıklamalara göre, La Casa De Papel 10 bölümden oluşacak.