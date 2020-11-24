La Casa de Papel ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisinde mi oynayacak?

La Casa de Papel ne zaman başlıyor? Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisinde mi oynayacak?

Netflix'te yayınlanan İspanyol dizisi La Casa De Papel dizisinde izleyicilerine merak uyandıran bir gelişme yaşandı. 5.sezonu beklenen dizinin kadrosuna Kıvanç Tatlıtuğ mu dahil oldu, işte detaylar...

Netflix'in dünya çapında büyük izleyici kitlesine sahip ve fenomenleşen dizisi La Casa De Papel ile ilgili ortaya atılan bir iddia gündeme düştü.

5. sezonuyla final yapması beklenen fenomen dizi La Casa De Papel'in oyuncu kadrosuna Kıvanç Tatlıtuğ'un katıldığı öne sürüldü.

İddiaların üzerine La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? sorusu ise merak konusu oldu. Yayınlandığı ilk sezon itibari ile dünya çapında büyük ses getiren soygun hikayesi La Casa De Papel, 5. sezon ile final yapmaya hazırlanıyor. İşte La Casa De Papel ile ilgili detaylar...

KIVANÇ TATLITUĞ LA CASA DE PAPEL'E Mİ KATILIYOR?

Söylentilere göre La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ boy gösterecek. Netflix'in tüm dünyada heyecanla beklenen yapımında rol alacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un La Casa de Papel 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya'ya uçacağı da iddialar arasında.

LA CASA DE PAPEL 5. SEZON NE ZAMAN?

Netflix özel yapım dizisi La Casa de Papel 5. sezonu yayınlanması için nefesler tutuldu. La Casa De Papel dizisi izleyeicileri merakla La Casa de Papel 5. sezon fragmanı henüz yayınlanmadı ve La Casa De Papel 5. sezon tarihi belli olmadı. La Casa De Papel 5. sezon yayın tarihi belli olur olmaz sizlere aktaracağız.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

La Casa de Papel’in merakla beklenen 5. sezonunun Alvaro Morte’nin canlandırdığı Profesör ve soygun ekibinin pek çok açıdan imkansız gibi görünen soygunu nihayet tamamlaması bekleniyor.

Dizinin ilk sezonlarında Raquel Murillo isimli polis amirini canlandıran ancak daha sonra taraf değiştirerek karakteri "Lizbon" ismiyle soygun ekibine katılan Itziar Ituño da pek çok "La Casa de Papel" hayranı gibi dizinin nasıl sona ereceğini merak etse de bunun daimi bir son anlamına gelebileceğinden üzüntü duyduğunu belirtiyor. Ancak Ituño verdiği yeni röportajda 6. sezonun çekilme ihtimalini tamamen ihtimal dışı bırakmadı.

Sevilen oyuncu açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bence La Casa de Papel’in hikayesini burada bitirmek doğru bir karar ancak bunun gelecekte yeniden ele alınıp alınmayacağını kim bilebilir? Ben de yormaması ya da tatsız hale gelene kadar esneyen bir sakıza dönüşmemesi için hikayelerin doğru uzunlukta olması gerektiğini düşünenlerdenim. Mekana, geçmişe ve özellikle ekibe duyduğunuz sevgiye alışırsınız. Bu başladığımızdan bu yana dev bir macera oldu ve sanırım çekimlerin son gününde çok ağlayacağız."