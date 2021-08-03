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- 'La Casa de Papel'in Tokyo'sundan Türkiye'ye destek! İşte o paylaşım...
'La Casa de Papel'in Tokyo'sundan Türkiye'ye destek! İşte o paylaşım...
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, fenomen İspanyol dizisi La Casa de Papel'in yıldızı Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, destek paylaşımında bulundu.
- Haber Merkezi
- 03.08.2021 - 08:57
Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken; dünyada da ülkedeki yangınlar konuşuluyor.
Sosyal medyada dünyaca ünlü isimlerden destek paylaşımları da gelmeye devam ediyor.
TOKYO'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI
La Casa de Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, Türkiye'de hayran kitlesi büyük olan isimlerden...
Corbero, günlerdir devam eden orman yangınlarına dair Instagram hesabından hikaye paylaşarak desteğini belirtti.
İşte Corbero'nun paylaşımı...