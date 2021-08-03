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    'La Casa de Papel'in Tokyo'sundan Türkiye'ye destek! İşte o paylaşım...

    Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele devam ederken, fenomen İspanyol dizisi La Casa de Papel'in yıldızı Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, destek paylaşımında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 03.08.2021 - 08:57
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    'La Casa de Papel'in Tokyo'sundan Türkiye'ye destek! İşte o paylaşım...

    Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları etkisini sürdürürken; dünyada da ülkedeki yangınlar konuşuluyor.

    Sosyal medyada dünyaca ünlü isimlerden destek paylaşımları da gelmeye devam ediyor.

    TOKYO'DAN TÜRKİYE PAYLAŞIMI

    La Casa de Papel dizisinde Tokyo karakterini canlandıran Ursula Corbero, Türkiye'de hayran kitlesi büyük olan isimlerden...

    Corbero, günlerdir devam eden orman yangınlarına dair Instagram hesabından hikaye paylaşarak desteğini belirtti.

    İşte Corbero'nun paylaşımı...

    La Casa de Papel in Tokyo sundan Türkiye ye destek! İşte o paylaşım... #1

    La Casa de Papel in Tokyo sundan Türkiye ye destek! İşte o paylaşım... #2

    La Casa de Papel in Tokyo sundan Türkiye ye destek! İşte o paylaşım... #3

    La Casa de Papel in Tokyo sundan Türkiye ye destek! İşte o paylaşım... #4

     

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