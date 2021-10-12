Lady Diana'nın 'intikam elbisesi' Eda Ece'nin üzerinde! Her elbisenin bir hikayesi vardır...

Lady Diana'nın 'intikam elbisesi' Eda Ece'nin üzerinde! Her elbisenin bir hikayesi vardır...

Yasak Elma'nın ekrana gelen bölümünde, Yıldız aldatıldığını öğrendi. Bunun üzerine Kumru'yu yemeğe çağıran Yıldız, siyah bir elbise giydi. Yıldız'ın elbisesi Diana'nın ihanet elbisesine benzetildi.

FOX ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Eda Ece, Berk Oktay, Şevval Sam'ın yer aldığı Yasak Elma, dün 115. bölümüyle seyircisinin karşısına çıktı.

Yayınlanan yeni bölümde; Yıldız, Kumru ile Çağatay'ın buluştuğu eve gitti ve onları birlikte gördü.

İçeri girmek isteyen ancak son anda vazgeçen Yıldız, aldatıldığı için intikam almaya karar verdi.

Kumru ve babasını yemeğe çağıran ancak Çağatay'a söylemeyen Yıldız, siyah bir elbise tercih etti.

Yıldız evine gelen Kumru'ya, "Kumru bu elbiseyi hatırladın mı? Hani Diana, Charles'tan boşanınca bir elbise giymişti. İntikam elbisesi diyorlar, aynı ona benzemiyor mu?" dedi.

Bu sözler geceye damga vururken, Diana'nın 29 Haziran 1994 yılında giydiği elbise gündeme geldi.

Peki, İntikam elbisesi nedir, Diana neden giydi? İşte o meşhur elbisenin hikayesi...

DİANA'NIN 'İNTİKAM' ELBİSESİ

Diana, Prens Charles ile olan 11 yıllık sorunlu evliliğini sonlandırdıktan sonra Vanity Fair dergisinin ev sahipliğinde, Londra’da Serpentine Galerisi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılmaya karar verdi.

Ancak Diana etkinliğe katılmadan saatler önce Prens Charles'ın kendisini yıkan ve aldattığını itiraf eden konuşmasını izledi.

Prens o konuşmada, Diana'ya sadık olduğunu söyler ancak İngiliz gazeteci Jonathan Dimbleby buna ikna olmaz.

Soruyu yeniden soran gazeteci, "Emin misiniz?" derken Prens ise "Evet" diye cevap verir ve ekler "İlişkimiz onarılamayacak noktalara ulaşana kadar sadıktım."

Prens'in kendinden emin, rahat tavırları Diana'yı daha çok üzer...

Bu konuşmanın ardından Diana o akşam önceden ayarlanmış elbisesini giymek istemediğini söyler ve 'ihanet elbisesi' olarak aldandırılan siyah elbiseyi tercih eder.

Ertesi gün basın Diana'nın elbisesinden, "zarif ve asil intikam silahı" olarak bahseder.

Elbise o gecenin ardından 'intikam' elbisesi adıyla ve hikayesiyle tarihteki yerini aldı. Diana, eski eşinden intikamını güzelliği ve zerafeti ile alır.

"MİLYON DOLARLAR GİBİ GÖZÜKMEK İSTİYORDU"

En yakın arkadaşı Anna daha sonra, "Milyon dolarlar gibi görünmek istiyordu. Daha önce fazla gösterişli bulduğu için giymeye cesaret edemediği, gardırobunda 3 yıl boyunca asılı duran Christina Stambolian tasarımının o akşamın yıldızı olacağını hissetmişti.

Vücut hatlarını kusursuz gösteren bu siyah elbiseyle tarihi bir stil anına imza atacağını tahmin etmiyorduk ama o biliyordu." açıklamasını yaptı.