'Lan Jale'yi bir de şimdi görün! Ekmek Teknesi'nin yıldızı Esin Civangil'in değişimi ağızları açık bıraktı...

'Lan Jale'yi bir de şimdi görün! Ekmek Teknesi'nin yıldızı Esin Civangil'in değişimi ağızları açık bıraktı...

Ekmek Teknesi dizisinde Jale karakterine hayat veren Esin Civangil, son haliyle şaşırttı. Uzun zamandır ekranlarda olmayan 39 yaşındaki oyuncu, güzelliğiyle "yıllara meydan okuyor" dedirtti.

2000'li yılların efsaneleşen yapımlarından Ekmek Teknesi dizisi, bir döneme damgasını vurdu.

Dizinin başrollerinde Savaş Dinçel "Nusret Baba", Sermin Hürmeriç "Ayhan Anne", Ahmet Yenilmez "Celal", Cem Kılıç "Korkut", senarist ve "Heredot Cevdet" rolünde ise Hasan Kaçan gibi isimler yer aldı.

13 Haziran 2005 tarihinde yayımlanan 106. bölümü ile ekranlara veda eden dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla yıllar geçse dahi hatırlanıyor.

Türk aile yapısını başarılı bir şekilde aktaran dizide “Ekmek Teknesi” dizisinde Fırıncı Nurest'in beş kızından"Jale" karakteri genç yetenekler arasındaydı.

Dizide, Cem Kılıç'ın canlandırdığı Korkut karakterinin kız arkadaşı Jale olarak da yer alan oyuncu, akıllara 'Lan Jale' sıfatıyla kazınan Civangil; Pusat, Cesaretin Var mı Aşka ve Benim Annem Bir Melek gibi birçok farklı projede boy göstermeye devam etti.

Yıllandıkça güzelleşti

Uzun zamandır ekranlarda yer almayan Esin Civangil'in son hali sosyal medyada ile ortaya çıktı.

Şimdilerde 39 yaşında olan Civangil'in güzelliğinden bir şey kaybetmediği dikkatleri çekti.

Instagram'ı aktif kullanan oyuncunun yıllar sonraki hali, büyük ilgi gördü.

İşte Ekmek Teknesi'nin Jale'si Esin Civangil...