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- Langıdı Lang Lang yaramış... Elif Buse Doğan'ın sırt dekoltesine bakın! Görenin nutku tutuldu
Langıdı Lang Lang yaramış... Elif Buse Doğan'ın sırt dekoltesine bakın! Görenin nutku tutuldu
- Haber Merkezi
- 17.05.2022 - 19:07
- Güncelleme : 17.05.2022 - 19:08
1993 yılında Kocaeli'de dünyaya gelen Elif Buse Doğan, 2000 yılında dedesinden öğrendiği bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı.
İlk ve ortaokulu Kocaeli'de okuyan ancak aslen Sivaslı olan güzel isim, Kocaeli ilköğretimler arası yapılan ses yarışmalarında 3 yıl üst üste Türk Halk Müziği dalında birinci oldu.
Güzel isim, 2008 yılında mezun olduğu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuarı'ndan Türk Halk Müziği nazariyat, solfej ve bağlama eğitimi aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ‘Ses Eğitimi Türk Halk Müziği’ bölümünü ve TRT İstanbul Radyosu Türk Halk Müziği Gençlik Korosu sınavlarını kazanan Doğan, yüksek Lisans eğitimini Haliç Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı’nda tamamladı.
Hem eğitimine hem de müziğe önem veren Elif Buse Doğan, Langıdı lang lang samsak döveci şarkısı ile meşhur oldu.
Langıdı lang lang samsak döveci şarkısını söyleyerek tüm Türkiye’nin diline dolayan Doğan, ilginin arttığı şarkıcılar arasına yerleşti.
Doğan'a olan ilginin artmasının ardından sosyal medya paylaşımları incelenmeye başlanırken, güzel ismin siyah sırt dekolteli pozu dikkati çekti.
Elif Buse Doğan'ın güzelliği
2012-2013 yılları arasında Zafer Gündoğdu’nun hazırlayıp sunduğu TRT Müzik kanalında her hafta canlı olarak yayınlanan ‘Can-ı Gönül’ adlı programda yer alan Elif Buse Doğan, güzeller güzeli sesilyle birbirinden değerli türküleri okuyor.
Jer pazar akşamı saat 21.00’de yayınlanan Nefesten Sese isimli müzik programını Serkan Çağrı ile birlikte sunan güzel isim, Langıdı lang lang samsak döveci sayesinde bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu.
İlgi çekmeye başlayan Elif Buse Doğan'ın sesi dışında da güzelliği herkesin diline dolandı.
Siyah elbiseli sırt dekoltesi ile görenleri büyüleyen başarılı şarkıcının aktif olarak kullandığı sosyal medyası mercek altına alındı.
Dekolteyi tercih etmeyen ve ölçülü giyinmeyi seven Elif Buse Doğan'a "Bazıları sana bakıp asalet görsün" tarzında göndermeli yorumlar geldi.