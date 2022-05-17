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Langıdı Lang Lang yaramış... Elif Buse Doğan'ın sırt dekoltesine bakın! Görenin nutku tutuldu

Langıdı Lang Lang yaramış... Elif Buse Doğan'ın sırt dekoltesine bakın! Görenin nutku tutuldu

Langıdı lang lang samsak döveci şarkısı ile meşhur olan Elif Buse Doğan, güzelliği ile gündem oluyor. Hem sesi hem de tavırlarıyla büyüleyen Doğan'a sosyal medyadan yorum yağıyor.