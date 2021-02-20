İbo Show'un yeni bölüm konuğu olan Latif Doğan'ın hayatına dair detaylar izleyenler tarafından araştırılıyor. Türk şarkıcı ve söz yazarı Latif Doğan kimdir, kaç yaşında? Latif Doğan aslen nereli?

İzleyenleri ekranlara kilitleyen İbo Show, bu akşam yayınşanacak olan yeni bölümünde çok değerli sanatçıları ağırlayacak.

Seyirciler, İbo Show’un bu akşamki konuklarından bir olan Türk şarkıcı ve söz yazarı Doğan’ın hayatını merak ediyor.

‘’Latif Doğan kimdir, kaç yaşında? Latif Doğan aslen nereli, evli mi?’’ sorularına yanıt aranıyor.

İşte, Söylediği şarkılarla vatandaşların gönlünde yer tutan Latif Doğan’ın hayatı ve biyografisi..

LATİF DOĞAN KİMDİR?

29 Nisan 1967 yılında Adıyaman’ın Besni ilçesinde dünyaya gelen Latif Doğan, babasını erken yaşta kaybetmiş ve kardeşlerine bakabilmek için iş hayatına atılmak zorunda kalmıştır.

Müzik kariyerine 11 yaşında katıldığı bir düğünde darbuka çalarak başlayan Doğan, kazandığı parayla memleketinde bir radyo istasyonu ve bir kaset dükkanı açmıştır.

Adının duyulması ile bölgesel televizyonlara konuk sanatçı olarak çağrılmaya başladıktan sonra katıldığı programlar sayesinde zamanla meşhur olmuştur.

Latif Doğan, 1995-1998 yılları arasında dört yıl boyunca bir şov programı yapmıştır.

2000 yılında ilk kaseti Oyun Havası ve daha sonra da Kurtulayım Gitsin albümlerini piyasaya çıkaran Doğan, bu albümlerden sonra büyük bir üne kavuşmuştur.

53 yaşında olan Latif Doğan, asıl çıkışını 2003 yılında çıkardığı Küstüm adlı albümü ile yakalamış ve daha sonra bu şarkının adıyla Küstüm Şov'u yapmaya başlamıştır.

LATİF DOĞAN EVLİ Mİ?

1987 yılında Emine Doğan ile evlenen Doğan'ın bu evlilikten Sevda, Sena ve Seydi Vakkas Doğan isimlerinde iki kızı bir de oğlu vardır.

LATİF DOĞAN'IN ÖDÜLLERİ

MÜYAP Yılın En Çok Satan Albüm Ödülü (2003)

Küstüm Şov ile'Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği 2004 Yılı En İyi Şov Programı Ödülü (2005)