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- Latif Şimşek stüdyoda fenalaştı
Latif Şimşek stüdyoda fenalaştı
TV100'de canlı yayında fenalaşan Latif Şimşek hastaneye kaldırıldı.
- Haber Merkezi
- 30.10.2022 - 12:12
- Güncelleme : 30.10.2022 - 12:36
Türkiye yerli otomobili Togg'u konuşuyor.
TV100'de yayınlanan Pınar Işık Ardor ile Gündeme Dair programında da konu enine boyuna masaya yatırıldı.
Programa ise Latif Şimşek damga vurdu.
Canlı yayında fenalaştı
Ankara stüdyosunda bulunan Şimşek canlı yayınca bir anda fenalaştı.
Ekrandan alınan Şimşek hastaneye kaldırıldı.
Ardor, Şimşek'in tansiyon yüksekliğiyle ilgili bir sorun yaşadığını, ambulansla hastaneye kaldırıldığını bildirildi.
Ador, programın ilerleyen dakikalarında Şimşek'in sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaştı.
Latif Şimşek stüdyoda fenalaştı ViDEO