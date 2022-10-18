Petrol
90.01
-1.76%
Euro
18.27
-0.12%
Dolar
18.5824
0.01%
Altın
986.68
0.00%
Borsa
3836
-0.31%
Bitcoin
365.467
-0.80%
BTXN Coin
9.38
-2.08%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Bulutlu 19 C

    Lerzan Mutlu iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle nefesleri kesti! 'Kadın yaktı ortalığı'

    Şarkıcı Lerzan Mutlu sosyal medyada gündeme oturdu.Ünlü şarkıcı paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekti..
    • 18.10.2022 - 17:01
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 17:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lerzan Mutlu iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle nefesleri kesti! 'Kadın yaktı ortalığı'

    Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturdu.45 yaşındaki şarkıcı cesur pozları ile adeta mest etti.

    Lerzan Mutlu'nın instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken şarkıcının hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.

    Instagram'da 456 bin takipçisi bulunan Lerzan Mutlu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

    İşte Lerzan Mutlu'nın instagram hesabından paylaştığı o iddialı pozlar..

    Lerzan Mutlu iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle nefesleri kesti! Kadın yaktı ortalığı #1

    Lerzan Mutlu iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle nefesleri kesti! Kadın yaktı ortalığı #2

    Lerzan Mutlu iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle nefesleri kesti! Kadın yaktı ortalığı #3

    Lerzan Mutlu iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle nefesleri kesti! Kadın yaktı ortalığı #4

    Lerzan Mutlu iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle nefesleri kesti! Kadın yaktı ortalığı #5


    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!
    Advertorial

    Aslı kripto al-sat için en doğru stratejiyi buldu!

    Karaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı
    3. Sayfa

    Karaman'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklandı

    AK Parti MKYK toplandı
    Gündem

    AK Parti MKYK toplandı

    Görüş Bildir