Lerzan Mutlu iç çamaşırsız giydiği kıyafetiyle nefesleri kesti! 'Kadın yaktı ortalığı'

Şarkıcı Lerzan Mutlu sosyal medyada gündeme oturdu.Ünlü şarkıcı paylaştığı cesur pozlar ile dikkatleri üzerine çekti..

Ünlü şarkıcı Lerzan Mutlu sosyal medya hesabından paylaştığı birbirinden iddialı pozlar ile sosyal medyanın gündemine oturdu.45 yaşındaki şarkıcı cesur pozları ile adeta mest etti.

Lerzan Mutlu'nın instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunduğu pozlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulurken şarkıcının hayranları övgü dolu yorumlar yaptı.

Instagram'da 456 bin takipçisi bulunan Lerzan Mutlu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor.

İşte Lerzan Mutlu'nın instagram hesabından paylaştığı o iddialı pozlar..