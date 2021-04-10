Levent Altındağ kimdir? Baba Levo olarak tanınan Levent Altındağ neden öldü, kaç yaşındaydı?

Levent Altındağ kimdir? Baba Levo olarak tanınan Levent Altındağ neden öldü, kaç yaşındaydı?

Baba Levo olarak bilinen nefesli ustası müzisyen Levent Altındağ, hayatını kaybetti. Ölüm haberinin ardından Levent Altındağ'ın hayatı gündeme geldi. Peki, Levent Altındağ kimdir?

Bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenilen 'Baba Levo' diye bilinen usta müzisyen Levent Altındağ, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

Levent Altındağ'ın vefatının ardından sanatçı dostları sosyal medyada üzüntülerini dile getirdi.

Altındağ’ın cenazesi bugün öğle namazının ardından Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi’ndeki Altınova Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Yurt içi ve yurt dışında birçok festivale katılan usta isim, sayısız sanatçıya eşlik etmişti. Küçük yaşlarda, müzisyen olan babası Erdoğan Altındağ'ın teşviki ile mandolin çalarak müziğe başlayan Altındağ özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözlerden oldu.

Peki, Levent Altındağ kimdir? İşte, Baba Levo olarak tanınan Levent Altındağ hakkında bilgiler..

LEVENT ALTINDAĞ KİMDİR?

6 Mayıs 1954 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Levent Altındağ, müzisyen olan babası Erdoğan Altındağ'ın teşviki ile küçük yaşlarda mandolin çalarak müziğe başlamıştır.

Onno Tunç, Şerif Yüzbaşıoğlu, İsmet Sıral, Emin Fındıkoğlu, Neşet Ruacan, Süheyl Denizci, Okay Temiz, Erkan Oğur, Arto Tunç, Nükhet Ruacan ile çalışmalar yapmış ve Fahir Atakoğlu, Federico Ramos ve dünyanın en iyi davulcularından biri olan Horacio El Negro ile İzmir Caz Festivali'nde çalmıştır.

Yine dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ustası Nana Vasconcelos ile Brezilya ve Türkiye'de çalışmalar yapan Altındağ, 7. Uluslararası İstanbul Caz Festivali'nde sahne alan Aşkın Arsunan Ethno Karma Project'e konuk müzisyen olarak katılmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında birçok festivale katılan Altındağ, ayrıca yüzlerce müzik albümünün stüdyo kayıtlarında yer alarak sayısız sanatçıya eşlik etmiş ve stüdyo müzisyenliğinin yanında Türkiye'nin önemli müzisyenlerinden kurulu olan Habbecik ile CD ve konser çalışmaları yapmıştır.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Sanatçı Öğretim Elemanı olarak görev yapan Levent Altındağ, birçok ünlü isme sahnede eşlik etmiş ve özellikle flüt icrasında en çok aranan virtüözler arasında yer almıştır.