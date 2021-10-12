Levent Kırca kimdir, neden öldü? Levent Kırca'ya dair...

Levent Kırca ölümünün 6. yılında anılırken, hayranları ise hayatına dair detayları mercek altına aldı. Kırca'nın ölüm nedenini merak edenler, "Levent Kırca kimdir, neden öldü?" sorusunu araştırıyor.

Ünlü komedyen ve oyuncu Levent Kırca, ölüm yılında da sevenleri tarafından unutulmadı.

Ölümünün 6. yılında anılan Levent Kırca, "Olacak o Kadar" tiplemeleriyle akıllara kazındı.

Her kesimden insanın sevip saygı duyduğu Kırca, ölüm yıldönümünde araştırılmaya başlandı.

Kırca'yı seven ancak hayatına dair çok fazla bilgiye sahip olmayanlar, neden öldüğünü merak ediyor.

Peki, Levent Kırca kimdir, neden öldü? İşte detaylar...

LEVENT KIRCA KİMDİR?

28 Eylül 1950 yılında Samsun'da dünyaya gelen Kırca, Aydınlık Gazetesi yazarlığı ve Vatan Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.

Kırca ilk kez 1964'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı ve Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını yaptı.

1978'de Altınşehir adlı filmle sinemaya geçen Kırca, Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde boy gösterdi. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu'nu kuran oyuncu, eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergilemeye başladı.

Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergileyen Kırca, 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle yapan oyuncu daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti.

2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.

LEVENT KIRCANIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER FİLMLER

1978 Taşı Toprağı Altın Şehir

1985 Mavi Muammer

1986 Mavi Muammer: Ölürsün Gülmekten

1986 Mavi Muammer: Silahtan Ödüm Patlar

1991 Nafile Dünya

2001 Son

2002 Hangi

2003 Şeytan Bunun Neresinde

2004 Kendini Bırak Gitsin

2005 Ispanaktan Nağmeler

2007 Reyting Kasabası

2010 Son İstasyon

2015 Sarhoşum Gel Beni Al

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