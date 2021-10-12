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- Levent Kırca kimdir, neden öldü? Levent Kırca'ya dair...
Levent Kırca kimdir, neden öldü? Levent Kırca'ya dair...
- Haber Merkezi
- 12.10.2021 - 14:28
Ünlü komedyen ve oyuncu Levent Kırca, ölüm yılında da sevenleri tarafından unutulmadı.
Ölümünün 6. yılında anılan Levent Kırca, "Olacak o Kadar" tiplemeleriyle akıllara kazındı.
Her kesimden insanın sevip saygı duyduğu Kırca, ölüm yıldönümünde araştırılmaya başlandı.
Kırca'yı seven ancak hayatına dair çok fazla bilgiye sahip olmayanlar, neden öldüğünü merak ediyor.
Peki, Levent Kırca kimdir, neden öldü? İşte detaylar...
LEVENT KIRCA KİMDİR?
28 Eylül 1950 yılında Samsun'da dünyaya gelen Kırca, Aydınlık Gazetesi yazarlığı ve Vatan Partisi'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeliği yaptı.
Kırca ilk kez 1964'te Ankara Devlet Tiyatrosu'nda sahneye çıktı ve Ankara Birlik Tiyatrosu ve Halk Oyuncuları'nda çalıştı. Nasreddin Hoca, Oyun Treni, Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?, Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?, Sağlık Olsun!, Ne Olur Ne Olmaz? gibi televizyon dizilerinin yapımcılığını yaptı.
1978'de Altınşehir adlı filmle sinemaya geçen Kırca, Ne Olacak Şimdi? ve Mavi Muammer adlı filmlerde boy gösterdi. Hodri Meydan Topluluğu adlı Tiyatro Grubu'nu kuran oyuncu, eski eşi Oya Başar ile birlikte "Güzel ve Çirkin" ve "Sefiller" adlı oyunları sergilemeye başladı.
Üç Baba Hasan, Kadıncıklar adlı oyunları sergileyen Kırca, 1988'de başlayıp 22 yıl süren Olacak O Kadar adlı televizyon programını hazırladı. İlk sinema yönetmenlik denemesini Son adlı filmle yapan oyuncu daha sonra Şeytan Bunun Neresinde adlı filmi yönetti.
2015 yılında yakalandığı karaciğer kanseri nedeniyle kemoterapi tedavisi görmekte olduğu Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 12 Ekim 2015 gecesi saat 02.40'ta yaşamını yitirdi. Cenazesi, 13 Ekim 2015 Salı günü Levent Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilmiştir.
LEVENT KIRCANIN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER FİLMLER
- 1978 Taşı Toprağı Altın Şehir
- 1985 Mavi Muammer
- 1986 Mavi Muammer: Ölürsün Gülmekten
- 1986 Mavi Muammer: Silahtan Ödüm Patlar
- 1991 Nafile Dünya
- 2001 Son
- 2002 Hangi
- 2003 Şeytan Bunun Neresinde
- 2004 Kendini Bırak Gitsin
- 2005 Ispanaktan Nağmeler
- 2007 Reyting Kasabası
- 2010 Son İstasyon
- 2015 Sarhoşum Gel Beni Al
TELEVİZYON DİZİLERİ
- 1974 Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
- 1975 Bir Öykümüz Var Kendisi
- 1976 Bu Oyun Nasıl Oynanmalı?
- 1977 Açtım Ağzımı Yumdum Gözümü
- 1977 Nasreddin Hoca 1978 Sağlık Olsun
- 1978 Oyun Treni 1978 Siz Olsaydınız Ne Yapardınız?
- 1979 Ne Olur Ne Olmaz?
- 1981 Ne Çıkarsa
- 1984 Kadının Fendi
- 1985 Bu Yarış Başka Yarış
- 1986 Rol İcabı
- 1986-1988 Olacak O Kadar
- 1988-1989 Olacak O Kadar
- 1991-1992 Olacak O Kadar
- 1992-1993 Olacak O Kadar
- 1994-1996 Olacak O Kadar
- 1996-2002 Olacak O Kadar
- 2000 Üç Baba Hasan
- 2002 Bir Yudum İnsan
- 2002 Olacak O Kadar
- 2002-2003 Olacak O Kadar
- 2003-2004 Olacak O Kadar
- 2004 Ağa Kızı
- 2004-2005 Olacak O Kadar
- 2009-2010 Olacak O Kadar
- 2011 Karımın Dediği Dedik Çaldığı Kontrbas