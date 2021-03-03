Levent Tüzemen kimdir? Spor yazarı Levent Tüzemen kaç yaşında, sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan spor yazarı Levent Tüzemen, yoğun bakıma kaldırıldı. Bunun üzerine, Levent Tüzemen'in hayatı ve sağlık durumu merak konusu oldu. Peki, Levent Tüzemen kimdir?

Sabah Gazetesi yazarı Levent Tüzemen, koronavirüse yakalanmıştı. Hastalığı ağır geçiren Tüzemen'in tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği bildirildi.

Tüzemen'in yoğun bakıma kaldırıldığı haberini duyanlar, sağlık durumu hakkında bilgi almak araştırmalara başladı.

Peki, Galatasaray kongre üyesi olan Tüzemen kimdir? Levent Tüzemen kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? İşte, Tüzemen hakkında merak edilenler..

LEVENT TÜZEMEN KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen spor yazarı ve televizyon yorumcusu Levent Tüzemen, bir dönem Altayspor takımında futbol oynamıştır.

1978 yılında Ege Express Gazetesi ile spor yazarlığına adım atan Tüzemen, ardından Yeni Asır Gazetesi, Sabah Gazetesi, Fotomaç gibi kurumlarda çalışmıştır.

Ayrıca bir çok televizyon programında yer alan Levent Tüzemen, Kanal, ATV gibi kanallarda yer almıştır. 2 yıl 'Bizim Stadyum' adlı programda yorumculuk yapmıştır.

Günümüzde A Spor ekranlarında spor yorumcusu olarak çalışmalarını sürdüren Levent Tüzemen sıkı bir Galatasaray taraftarı aynı zamanda kulübün kongre üyesidir.

LEVENT TÜZEMEN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sabah Gazetesi'nin tecrübeli yazarı Levent Tüzemen, koronavirüse yakalanması nedeniyle yoğun bakıma alındı.Tüzemen'in hastalığı ağır geçirdiği ve bu nedenle tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi.