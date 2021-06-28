Levi Ackerman kimdir? Anime karakteri Levi Ackerman hakkında bilgiler

Sosyal medya platfromu TikTok'ta son günlerin en çok merak edilen ismi Levi Ackerman oldu. Peki bir anime karakteri olan Levi Ackerman kimdir? İşte merak edilenler...

Sosyal medya platfromlarında popüler olan akımlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Hiroshi Kamiya tarafından seslendiren Levi Ackerman son günlerde merak konusu oldu.

Son günlerde özellikle de TikTok'ta bazı isimler tarafından gündeme getirilme şekli bir anda akım halini aldı. Genç bir kızın, "Bestiii livay akırmın" şeklindeki telafuzu bütün TikTok aleminde viral oldu.

Kullanıcılar Levi Ackerman kimdir? sorusunu yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte Levi Ackerman hakkında merak edilenler..

LEVİ ACKERMAN KİMDİR?

Levi Ackerman hem anime hem de manganın ana karakterlerinden biri Titan'a Saldırı (Shingeki hiçbir Kyojin). Ayrıca Bilgi ve Araştırma Bölümünün kaptanı ve savaş becerileri sayesinde insanlıktaki en güçlü asker olarak kabul ediliyor..

Temizlik, pürüzlülük, başkalarına karşı brus tedavisi ve açık sözlü, soğuk, takıntılı, zorlayıcı bir kişi olarak tanınmaktadır. Bununla birlikte, liderlik becerilerini, stratejilerini ve karmaşık sorunlara etkili çözümler önerme yeteneğini de vurgulamaktadır..

Lejyonun en değerli askerlerinden biri olmadan önce, Levi'nin daha sonra arkadaşı Komutan Erwin Smith tarafından görevlendirilen küçük bir hırsız olduğu düşünülüyor..

Diğer manga ve anime karakterlerinden farklı olarak, titanlarla savaşırken özel bir amacı yoktur, bu nedenle yüksek derecede şefkat ve insanlık gösterir. Bu karakter kişiliğinden ve karakterinin karanlık tutumundan ilham alıyor.