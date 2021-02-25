Leyla Bilginel, bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oluyor. Zaman zaman katıldığı programlarla gündeme gelen Bilginel’in hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor.

Bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konukları arasında Leyla Bilginel de var. Zaman zaman katıldığı programlarla gündeme gelen Bilginel’in hayatı merak konusu oldu.

Oğluyla birlikte dünyayı gezen Leyla Bilginel kimdir, kaç yaşında? Leyla Bilginel nereli, evli mi? Leyla Bilginel hayatı ve biyografisi..

LEYLA BİLGİNEL KİMDİR?

21 Aralık 1977 tarihinde Ankara'da doğan Leyla Bilginel, aslen Karslıdır. Ankara Hacettepe Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur.

Leyla Bilginel, önceden Kömürcü olan soyadını mahkeme yoluyla Bilginel olarak değiştirmiştir.

Üniversiteden sonra 2 yıl tiyatro eğitimi almış ve 3 yıl habercilik yapmıştır. İlk olarak bir döneme damga vuran Aynalı Tahir dizisinde yer alan Bilginel, 2013 yılında "Sevme Yanarsın" adlı tiyatro oyununda görev almıştır. Bilginel, bu oyunda, Onur Şenay ve Genco Çağlar ile birlikte sahneye çıkmıştır.

Leyla Bilginel, 2012 yılında TV8'de yayınlanan ve çekimleri Kenya'da yapılan "Tropytürk" yarışmasına katılmıştır. Leyla Bilginel ile birlikte Billur Kalkavan, Berksan Özer, Burcu Çetinkaya, Ceyda Ersoy, Esra Ersoy, Zaza Enden, Hale Caneroğlu, Şener Üşümezsoy, Ertem Şener, Serkan Tanırgan, Tuğba Özay ve Önder Bekensir ve Helin Avşar da yarışmacı ekip içinde yer almıştır.

Daha önce hiç evlenmeyen ve bu dönemin evliliklerine inanmadığını söyleyen Leyla Bilginel, 2007 yılında ABD'de New York'ta bir sperm bankasından aldığı spermle hamile kalmış ve bu şekilde doğum yapan ilk Türk olmuştur. Oğlunun adı Serkan Kayra'dır.

2014 yılında oğlu Kayra'yla birlikte Tayland'ın dünyaca ünlü adası Phuket'e yerleşerek yeni bir hayat kuran Leyla Bilginel, 2018 yılında dang humması nedeniyle zor günler geçirmiştir.

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