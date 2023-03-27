Leyla ile Mecnun dizisinin aksakallı dedesiydi! Usta oyuncu Köksal Engür neden öldü? İşte dizileri ve filmleri Leyla ile Mecnun dizisinde ak sakallı dede karakteriyle izleyicilerin gönlünü fetheden 77 yaşındaki usta oyuncu Köksal Engür hayatını kaybetti. Usta oyuncunun ölüm sebebi ve hayatı araştırılmaya başladı. Peki Köksal Engür kimdir? Hangi film ve dizilerde oynadı? Köksal Engür neden öldü? İşte merak edilenler...

Leyla ile Mecnun dizisinde canlandırdığı ak sakallı dede rolüyle hafızalara kazınan, seslendirme sanatçısı, ünlü sinema ve dizi oyuncusu İsmail Köksal Engür, 77 yaşında yaşamını yitirdi. Aynı dizide Erdal karakteriyle izleyicilerin beğenisini toplayan ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Ünlü oyuncu Cengiz Bozkurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sanatçının vefatını şu sözlerle duyurdu: "Köksal Engür abimizi böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar sebebiyle kaybettik. Cenazesine dair açıklamayı yarın yapacağız. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun." Usta oyuncunun ölümünün ardından ölüm sebebi ve hayatı araştırılmaya başladı. Peki Köksal Engür kimdir, neden öldü? İşte ölüm sebebi, filmleri ve dizileri… Köksal Engür neden öldü? Usta oyuncu Köksal Engür, böbrek yetmezliğine bağlı komplikasyonlar nedeniyle 77 yaşında hayatını kaybetti. Engür’ün vefat haberinin ardından, sanatçı dostları baş sağlığı mesajı paylaştı. Köksal Engür kimdir? Usta oyuncu Köksal Engür, 1946 yılında Kars’ta doğdu. Daha 10 yaşındayken TRT Ankara Radyosu Çocuk Saati programıyla sektöre adımını attı. 1969’da Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu. Programların yanı sıra, seslendirme de yaptı. Köksal Engür dizi ve filmleri · Güven Bana - 2023 · Baba - Mehmet Ali Saruhanlı - 2022 · Kırmızı Oda - Turan (Ayşe'nin Dedesi) - 2021 · Ver Elini Aşk - Mehmet Emin Tuğlu - 2017 · Kaçın Kurası - Ferdi'nin Dedesi - 2016 · Şahane Damat - Remzi Dede - 2016 · Beş Kardeş - Osman Amca -2015 · Unutursam Fısılda - 2014 · Oflu Hoca'nın Şifresi - Ali Osman - 2014 · Analı Oğullu - Kadim - 2014 · Ben de Özledim - Köksal Engür - 2013 · Sen Kimsin? - İsmail - 2012 · Celal Tan ve Ailesinin Aşırı Acıklı Hikayesi - Turan Altaylı - 2011 · Leyla ile Mecnun - Ak Sakallı Dede, Karabasan - 2011-2013, 2021 · Deli Saraylı - Cezzar Paşa - 2010 · Kurtlar Vadisi - Gladio - 2009 · Güneşin Oğlu - 2008 - Fikri Şemsigil · Dudaktan Kalbe - 2007 · Beş Vakit - 2006 · Sağır Oda - 2006 · Dolunay - 2005 · Dayı - 2004 · Kadirşinas - 2004 · Korkuyorum Anne - 2004 · Yıldızların Altında - 2002 · Zerda - 2002-2004 - Sıddık · Karanlıkta Koşanlar - 2001 · Vizontele - 2000 · Sevgilim İstanbul - 1999 · Dış Kapının Mandalları - 1998 · Gençler - 1989 · Keşanlı Ali Destanı - 1988