Leyla ile Mecnun ilk fragmanı yayınlandı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun ilk fragmanı yayınlandı! Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

Uzun bir aradan sonra tekrar sevenleri ile buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor, hangi kanalda yayınlanacak?

Yayınlandığı döneme damgasını vuran ve Türk televizyonunun en sevilen dizileri arasına giren absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi, 8 yıl sonra yeni bölümleriyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor.

Eski kadrosuyla tekrardan ekrana gelecek olan Leyla ile Mecnun'un yeni sezonundan ilk fragman ekranlara geldi. Efsane dizinin yayınlanan fragmanı sosyal medyaya damga vurdu.

Fragmanın yayınlanmasıyla birlikte Leyla ile Mecnun'un hangi kanalda ve ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu.

Peki Leyla ile Mecnun ne zaman başlıyor? Leyla ile Mecnun hangi kanalda yayınlanacak? İşte Leyla ile Mecnun yeni sezon tanıtım fragmanı...

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN BAŞLIYOR

2011-2013 yılları arasında TRT 1 ekranlarında 3 sezon yayınlanan ve yayınlandığı döneme damga vuran Leyla ile Mecnun, kaldığı yerden devam edecek.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Asuman Dabak, Ahmet Mümtaz Taylan ve Osman Sonant'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun dizisinin ilk fragmanı ekranlara geldi.

Dizinin ilk fragmanında, Mecnun'un sekiz yıllık komadan uyanması dikkat çekti. Erdal Bakkal'ın dükkanının kapanması da merak uyandırdı.

Leyla ile Mecnun 1. Fragmanı İZLE

LEYLA İLE MECNUN NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLIYOR?

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü'nün oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı, oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çeken Leyla ile Mecnun dizisinin henüz yayın tarihi ile ilgili bir açıklama gelmedi.

Yeni sezonuyla EXXEN dijital platformunda yayınlanacak olan yapımın yakın süreçte izleyici ile buluşması bekleniyor.