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    Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?

    2021 yılından itibaren dijital içerik platformu olan Exxen'de yayınlanmaya başlayan Leyla ile Mecnun'un yeni sezonda da olup olmayacağı merak edilmeye başlandı.
    • 02.01.2023 - 14:42
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 14:44
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    Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Eflatun Film imzalı, 2011-2013 yılları arasında TRT 1'de 3 sezon olarak yayınlanan ve 2021 yılından itibaren ise dijital içerik platformu olan Exxen'de yayınlanmaya devam eden Leyla ile Mecnun, bir döneme damga vurdu.

    Gerek konusu gerekse oyuncuları ile herkesi etkileyen dizinin başrollerinde; Ali Atay, Deniz Işın, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan, Cengiz Bozkurt, Osman Sonant ve Köksal Engür yer alıyor.

    Acun Ilıcalı'nın Exxen'i hayata geçirmesinden sonra başlattığı projelerden olan Leyla ile Mecnun, 8 yıl sonra yine dikkati çekmeyi başardı.

    Deniz Işın'ın Leyla'ya hayat verdiği dizi, aynı oyuncuları yeniden bir araya getirerek de büyük bir başarıya imza attı.

    Şimdi ise dizinin yeni sezonunun yayınlanıp yayınlanmayacağına dair detaylar gündeme getirilmeye başlandı.

    Peki, Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak, yayınlanacak mı?

    Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak?

    Senaristliğini Burak Aksak’ın, yönetmenliğini Onur Ünlü’nün yaptığı Leyla ile Mecnun, yeni sezonda da EXXEN'de seyircisi ile buluşmaya devam edecek. Efsane dizinin başlama tarihi ise 6 Ocak olarak açıklandı.

    Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? #1

    Son bölümde neler oldu?

    Leyla, Mecnun'u geri getirmenin yollarını ararken yüzleştikleri karşısında kafası karışır. Erdal ve İskender arasındaki büyük hesaplaşma sonunda gerçekleşir.


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