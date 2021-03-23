Leyla ile Mecnun yeniden mi çekiliyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun yeniden mi çekiliyor? Leyla ile Mecnun nerede yayınlanacak?

Leyla ile Mecnun'un yeniden çekilebileceği ve Exxen'de yayımlanmasının düşünüldüğü iddiaları, dizinin sevenlerini heyecanlandırdı. Leyla ile Mecnun yeniden mi çekiliyor soruları gündemde yer alıyor.

Başrolünde Ali Atay'ın , Serkan Keskin'in, Ahmet Mümtaz Taylan'ın, Osman Sonant'ın ve Cengiz Bozkurt'un yer aldığı Leyla ile Mecnun dizisinin yeniden çekileceği iddia edildi.

Uzun bir süre ekranlarda olan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Leyla ile Mecnun'un ekranlara dönme iddası, dizinin sevenlerini de meraklandırdı.

Leyla ile Mecnun yeniden mi çekiliyor, ne zaman soruları izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Peki Leyla ile Mecnun yeniden çekilecek mi? Nerede yayınlanacak? İşte detaylar..

LEYLA İLE MECNUN YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?

Sihirli Annem adlı dizinin yeniden çekilmesi sonrası Oğuzhan Uğur'a konuk olan Acun Ilıcalı'ya burada, Leyla ile Mecnun ve Behzat Ç adlı dizilerin yeniden çekilmesi talebi iletildi.

Bu program sonrası hayranlar da yoğun şekilde Acun Ilıcalı'yı mesaj yağmuruna tuttu. Mesajlarda Leyla ile Mecnun'un yeniden çekilmesi ve Exxen adlı platformda yayımlanması istendi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

İddialara göre Acun, Exxen için Leyla ile Mecnun’un haklarını da aldı. Yönetmen koltuğunda yine Onur Ünlü’nün olacağı dizinin eski ekibiyle görüşmeler başladı.

Exxen'de yayınlanacak Leyla ile Mecnun dizisinin ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Ancak, çekimlerin yaz aylarında başlaması planlanıyor.