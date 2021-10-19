Leyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslük ortaya çıktı! O isimlerin birlikte çekilen sahneleri yoktu

Leyla ile Mecnun'daki 9 yıllık küslük ortaya çıktı! O isimlerin birlikte çekilen sahneleri yoktu

Exxen'de yayınlanan fenomen dizi Leyla ile Mecnun'da Erdal Bakkal'ı canlandıran Cengiz Bozkurt ile İskender'e hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan'ın neden beraber sahnesinin olmadığı ortaya çıktı.

TRT 1 ekranlarında 2011-2013 yılları arasında yayınlanan ve yayınlandığı döneme damgasını vuran absürt komedi türündeki Leyla ile Mecnun dizisi, 8 yıl sonra yeni bölümleriyle döndü.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de sevenleriyle buluşan fenomen dizi Leyla ile Mecnun'un yeni sezonu büyük bir ilgiyle karşılandı.

Başrollerini Ali Atay, Serkan Keskin, Cengiz Bozkurt, Ahmet Mümtaz Taylan, Osman Sonant ve Deniz Işın'ın paylaştığı Leyla ile Mecnun'un ikinci sezon çekimleri de başladı.

Ancak tüm eski kadronun yeniden bir araya geldiği dizide bir ayrıntı seyircinin gözünden kaçmadı. Dizide Erdal Bakkal karakterine hayat veren Cengiz Bozkurt ile İskender karakterini canlandıran Ahmet Mümtaz Taylan'ın birlikte çekilmiş sahnesi yoktu.

İKİ USTA OYUNCUNUN KÜS OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ahmet Mümtaz Taylan ve Cengiz Bozkurt'un neden beraber sahnesinin olmadığı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu durumun, iki oyuncunun küs olmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Üstelik küslüğün yaklaşık 9 yıl öncesine, yani dizinin TRT'de yayınlandığı günlere kadar dayandığı belirtildi.

YUMRUKLAŞMADAN DÖNÜLDÜ

Ahmet Mümtaz Taylan'ın set çalışanlarına karşı sürekli kaba tutumlar içinde olduğu ve mobbing yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre, Taylan'ın yardımcı yönetmen ile kavga etmesi ise bardağı taşıran son damla oldu.

Leyla ile Mecnun'un dağ başında çekilen bir sahnesinde, yardımcı yönetmenin, Taylan'ın bağırmasına ve hakaretlerine dayanamayıp ''Yeter, artık senin bağırmalarına, aşağılamalarına katlanamıyorum, evli barklı adamım ben.'' deyip çekim ortasında ekibiyle beraber işi bıraktığı belirtildi.

Aynı sezonda set amirinin birkaç kez ''Ekibime küfretme'' diyerek Taylan'ın üzerine yürüdüğü ve yumruklaşmanın son anda önlendiği belirtildi.

''BEN BU ADAMLA AYNI SETTE OYNAMAM''

Yaşananların ardından Cengiz Bozkurt, ''Adam güle oynaya çekeceğimiz dizinin her gününü bize zehir etti, ben bu adamla hiçbir yerde sete çıkmam.'' diyerek Taylan'ın olduğu setlerde çalışmayacağını söyledi.

O dönemde Türkiye'ye yeni giriş yapan Netflix'in, yerli projelerine ''Leyla ile Mecnun'' ile başlamak isteği ve tüm ekibin bu teklifi kabul etmesine rağmen Cengiz Bozkurt ''Hayır'' dediği için dizinin çekilemediği öğrenildi.

Bu nedenle dizi, Acun Ilıcalı, kendi kurduğu dijital platform Exxen için dizinin yayın haklarını TRT'den alana kadar askıda kaldı.

BİR ŞARTLA KABUL ETTİ

Ilıcalı'nın hakları almasının ardından Cengiz Bozkurt'un başlarda ikna olmadığı ancak daha sonra yakın arkadaşları Ali Atay, Serkan Keskin ile Onur Ünlü'yü kıramadığı öğrenildi.

Bozkurt'un sette Ahmet Mümtaz Taylan'la bir araya gelinmemesi şartıyla dizide rol almayı kabul ettiği ortaya çıktı.