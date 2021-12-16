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    Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın: Bindiğim taksiye bakın...

    Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'da 'Leyla' rolü ile yeniden ekranlarda olan Deniz Işın'ın taksi paylaşımı takipçilerini şaşırttı.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 19:56
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    Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın: Bindiğim taksiye bakın...

    Son dönemlerin yıldızı parlayan genç oyuncusu Deniz Işın, sosyal medya hesabından günlük paylaşımlarını ihmal etmiyor.

    Masumiyet dizisindeki İrem Orhun karakteriyle zirveyi yakalayan Işın, Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı olarak tekrar izleyicisiyle buluştu.

    Instagram'da 1.4 milyon takipçi kitlesi olan Deniz Işın'ın, bindiği taksiyi çekip yazdığı yazı takipçilerini şaşırttı.

    "BİNDİĞİM TAKSİYE BAKIN..."

    Bindiği taksinin videosunu çeken ve hikayeler bölümünden paylaşan Deniz Işın, 'Bindiğim taksiye bakın bugün güzel geçecek belli' ifadesinde bulundu.

    Taksinin iç dizayınını beğenen Işın, 'Pozitif' yorumunu düştü.

    Leyla ile Mecnun un Leyla sı Deniz Işın: Bindiğim taksiye bakın... #1

    Leyla ile Mecnun un Leyla sı Deniz Işın: Bindiğim taksiye bakın... #2

    Leyla ile Mecnun un Leyla sı Deniz Işın: Bindiğim taksiye bakın... #3

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