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Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın: Bindiğim taksiye bakın...

Leyla ile Mecnun'un Leyla'sı Deniz Işın: Bindiğim taksiye bakın...

Fenomen dizi Leyla ile Mecnun'da 'Leyla' rolü ile yeniden ekranlarda olan Deniz Işın'ın taksi paylaşımı takipçilerini şaşırttı.