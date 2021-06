Leyla İle Mecnun'un yeni Leyla'sı: Deniz Işın kimdir?

Milyonların heyecanla beklediği Leyla ile Mecnun dizisi, EXXEN platformunda yayınlanmak üzere yeniden çekiliyor. Dizinin yeni Leyla'sı ise Deniz Işın oldu. Peki Deniz Işın kimdir?

Leyla ile Mecnun dizisi, TRT1 ekranlarındaki yolcuğunun ardından uzun bir aradan sonra yeniden sete çıktı.

İzleyicileri heyecanlandıran bu haberin ardından oyuncu kadrosunda değişiklik olup olmadığı merak konusu oldu. Exxen'de devam edecek olan absürt komedi türündeki Türk yapımı televizyon dizisinin yeni kadrosu şekillendi.

Yönetmen Onur Ünlü, yaptığı paylaşımda Leyla ile Mecnun'un oyuncularını paylaşırken, Leyla karakterini oynayacak isim Deniz Işın oldu. Son olarak Masumiyet dizisindeki performansıyla beğeni toplayan Deniz Işın, Leyla karakteri için hazırlanıyor.

Peki Deniz Işın kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı? İşte Deniz Işın'ın biyografisi..

DENİZ IŞIN KİMDİR?

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi.

Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer almaktadır. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandırdı.

Oyuncu Işın, şimdi de Acun Ilıcalı’nın dijital platformu olan EXXEN’de izleyici ile buluşacak olan Leyla ile Mecnun dizisinde Leyla karakterine hayat veriyor.